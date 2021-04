¡Ya llegaron! Conmebol entregará vacunas contra covid-19 a sus federaciones nacionales

Daniel Molina Durango

La Conmebol entregará las vacunas contra el covid-19 donadas por China a sus 10 federaciones nacionales para que las distribuyan entre sus asociados, anunció este jueves.

El cargamento de 50.000 vacunas Sinovac llegó la noche del miércoles a Montevideo, desde donde serán distribuidas.



Las federaciones "asumen la responsabilidad de su correcta utilización y de una posterior rendición de cuentas", expresó un comunicado de la Conmebol divulgado a través de su página digital.



"Las vacunas serán para hacer más seguras las competiciones internacionales", apuntando a la Copa América de 2021 en Argentina y Colombia y a las copas Sudamericana y Libertadores, que están en pleno desarrollo, subrayó la Conmebol.



El organismo aseguró que de esta forma se convierte en la primera organización civil del mundo en impulsar una campaña de inmunización masiva.

La campaña de la Conmebol alcanzará a miles de jugadores, jugadoras, árbitros, técnicos y colaboradores, quienes también serán favorecidos en su entorno familiar.



Las vacunas fueron donadas por la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd.



El protocolo de vacunación elaborado garantiza que cada dosis tenga "nombre y apellido" sin posibilidad de desvíos hacia personas que no forman parte del objetivo de la campaña, aclaró la Conmebol.



La secretaría general de la entidad y su dirección de Etica y Cumplimiento harán un monitoreo del proceso y de la posterior rendición de cuentas.



En caso de observarse un remanente, las asociaciones beneficiadas deberán destinar las dosis a personas debidamente identificadas, previa aprobación de la Conmebol.



"El criterio es que no se desperdicie ninguna vacuna y que se otorgue prioridad al entorno del fútbol", precisó Conmebol.