¿Y los extremos? En el ataque de la Selección Colombia proliferan los 9

Uno de los lunares que más se nota en la actual Selección Colombia es la proliferación de números 9 o delanteros centro, en detrimento de los extremos, aquellos que desbordan por las puntas y mandan el centro precisamente para que defina el ariete central.



La presencia en cada convocatoria casi siempre de hombres como Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Róger Martínez, Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja y Radamel Falcao García, le ha quitado espacio en el equipo nacional a jugadores de otro corte en ataque, que bien podrían ser decisivos para la Selección en esta eliminatoria.



Salvo Luis Díaz, que se ha ganado su puesto como extremo por izquierda, y Juan Guillermo Cuadrado, que es fijo, en el combinado nacional son contados los que se mueven por las bandas y han tenido continuidad en los partidos oficiales.



Los últimos fueron Luis Sinisterra, en la anterior jornada eliminatoria, y Diego Valoyes en la que recién terminó.



Al final el equipo termina ubicando a los 9 en posiciones que no son las de ellos, como el jugar detrás del centrodelantero o hacer las veces de carrilero o de puntero.



¿Qué está pasando con los extremos? ¿Hay de dónde echar mano? Ese es un punto de análisis que debe tener en cuenta el técnico Reinaldo Rueda para no caer en el mismo error a la hora de elegir sus atacantes.

“En mi época abundaban”

Luis Carlos Perea vivió una etapa exitosa en la Selección Colombia, de la mano de Francisco Maturana como técnico y de Carlos el 'Pibe' Valderrama como capitán.



El exdefensa central asegura que en esas décadas de los 80 y 90 la Selección era muy completa, además porque los delanteros eran de primerísimo nivel.



“En mi época abundaban los extremos, que es lo que no veo ahora en la Selección. Nosotros teníamos al 'Niche' Guerrero, 'Tren' Valencia, John Jairo Tréllez, 'Palomo' Usuriaga, Ánthony de Ávila, Arnoldo Iguarán, la 'Gambeta' Estrada, al 'Pony' Maturana y Rubén Darío Hernández, entre otros. Eran jugadores muy rápidos por las puntas que desbordaban y metían centros peligrosos”, dice Perea.



“Hay que buscarlos, mirar a ver qué está pasando, pero esta clase de jugadores que se mueven por las bandas son muy útiles, rápidos y peligrosos; a todos ellos los sufrí en el torneo colombiano. Yo ahora veo demasiados delanteros que juegan por el centro”, señala el exdefensa de Atlético Nacional, Junior y Tolima.

“Hay que aprovechar a los habilidosos”

Adolfo el 'Tren' Valencia, quien jugaba como extremo en la Selección de Maturana, le recomienda al técnico Reinaldo Rueda que “hay que aprovechar a los jugadores habilidosos, los que desbordan, porque desde ahí se generan muchas situaciones de gol”.



Dice el exjugador de Santa Fe, América, Medellín y Bayern Múnich, entre muchos otros equipos, que “acá se encaprichan con tener seis o siete jugadores de las mismas características. Es mejor dos buenos centrodelanteros y cuatro que jueguen por las puntas”.



Aseguró el 'Tren' Valencia que, en ese sentido, “estamos fallando mucho, porque otra cosa que no entiendo es si Cuadrado en su equipo desborda y hace goles con facilidad, por qué acá es lateral”.



Dice el exdelantero de la Selección que para los próximos partidos se debe tener en cuenta a Sebastián Villa.

“Villa desborda y tira centros; juega en Argentina y el que juegue en esa Liga puede jugar en cualquier parte del mundo”, señaló.

“De esos jugadores sí tenemos”

Juan José Peláez, técnico y analista de televisión, asegura que el fútbol colombiano sí tiene extremos.



“Para esos puestos les puedo mencionar varios: Sebastián Villa, Duván Vergara, Luis Sinisterra, Diego Valoyes, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Yerson Candelo, Freddy Hinestroza y están los muchachos de Millonarios, Daniel Ruiz y Émerson Rivaldo”, señala Peláez.



Considera el extimonel de Nacional y Medellín que “hay que dejar de convocar a muchos jugadores que llegan a la Selección y no pasa nada con ellos, vienen a caminar; que porque alguien haga goles en Italia o en otras ligas de inmediato hay que convocarlo, no es tan así”.



Señala Peláez que Villa es seleccionable, pero el problema es que lo estigmatizaron por una situación familiar que tuvo. “Villa es figura en Boca y en Argentina, pero se le estigmatizó”, dijo el técnico.



Y recomendó “elegir bien los jugadores convocados. Han traído muchos que no han rendido. El fútbol colombiano sí tiene extremos, el tema es que hay que buscarlos y traerlos”.

Datos

Yerson Candelo, extremo por derecha, ha estado en este ciclo de Selección Colombia, pero no ha gozado de minutos en ninguno de los partidos.



Luis Sinisterra, delantero del Feyenoord, no fue tenido en cuenta para los recientes partidos. Con Selección apenas suma tres juegos.



Yimmi Chará, que está en la MLS, no volvió al equipo nacional, en tanto que en estos recientes juegos se esperaba un chance en la convocatoria para Duván Vergara.