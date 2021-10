¿Y el gol? La Selección Colombia cuenta con artilleros, pero poco efectivos en la 'Tricolor'

Doscientos setenta minutos sin marcar un gol. En ese dato podría resumirse la principal asignatura pendiente de la Selección Colombia en su camino clasificatorio al Mundial de Catar 2022, terminada la triple fecha de octubre.



Contra Uruguay en Montevideo, y frente a Brasil y Ecuador en Barranquilla, el equipo de Reinaldo Rueda no pudo vulnerar la valla contraria y eso le impidió que su salto en la tabla de posiciones, donde pasó del quito lugar del repechaje a la cuarta casilla de cupo directo, no fuera más grande.



Los resultados de los otros partidos —no hay que minimizar el dato— le dieron la mano a Colombia, que en sus cuentas aspiraba a sumar por lo menos 5 puntos, pero consiguió apenas 3 y, paradójicamente, con un balance positivo en cuanto a su ubicación en la tabla.



A la triple jornada por la clasificatoria suramericana al Mundial, la Selección llegó con dos ausencias críticas: las de sus máximos goleadores en la ruta hacia Catar, Miguel Ángel Borja y Luis Fernando Muriel, quienes han marcado, cada uno, tres tantos.



Borja sufrió una lesión en el tobillo izquierdo con el Gremio en el campeonato brasileño, mientras que Muriel alcanzó a reponerse con el Atalanta italiano tras una dolencia muscular días antes de la convocatoria de la Selección, pero Rueda no quiso esforzarlo.



Pero si había lamentación por las ausencias de Borja y Muriel, también había ilusión por la buena racha goleadora del interminable Falcao García con el Rayo Vallecano español —una lección de amor y sacrificio a sus 35 años—, el regreso al gol de Duván Zapata en el Calcio, la inauguración de Santos Borré como cañonero en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt y el buen momento que vive con la red Róger Martínez en el América de México.



Sin embargo, aquella ilusión fue derrumbada en cada partido contra Uruguay, Brasil y Ecuador, básicamente, por la falta de generación de juego para producir buena cantidad de opciones de gol. Y, en segundo plano, porque las pocas oportunidades que hubo fueron desperdiciadas por quienes las tuvieron en sus pies o ahogadas por las actuaciones de los porteros contrarios, como sucedió el jueves pasado en el Metropolitano Roberto Meléndez, donde Alexánder Domínguez fue el hombre clave de los ecuatorianos.



Al finalizar el duelo contra Ecuador en Barranquilla, Rueda admitió, en conferencia de prensa, que la falta de gol de sus jugadores fue la principal razón del empate 0-0.



“El no haber finalizado fue lo que no nos permitió conseguir los tres puntos. El arquero de Ecuador tuvo un buen partido”, expuso el seleccionador colombiano.



Un día antes del juego en el Metropolitano, la prensa había interrogado a Reinaldo sobre la sequía de gol en Colombia. “Son momentos y rachas de los goleadores, eso lo han vivido todos los artilleros del mundo, y con los jugadores hemos analizado esas jugadas de gol en los videos, que hasta nos parecen increíbles. Seguro que estos hombres nos van a hacer felices en el momento más oportuno”, respondió entonces Rueda.



Pero esa felicidad se quedó guardada en la triple fecha de octubre y dolió, particularmente, en el duelo contra los ecuatorianos, rival directo en la ruta hacia Catar. Y, mucho más, después de haberse traído un punto de Montevideo y quitarle dos a Brasil, que por primera vez no ganaba en este clasificatorio suramericano.



Rueda argumenta que en los entrenamientos se trabaja en todo sentido con los goleadores: “Ellos quieren ser eficaces, como lo son con sus clubes, hacen psicoterapias para ello, tareas de coordinación y precisión para definir, y el cuerpo técnico los respalda y les da la confianza”.



Al margen del análisis que expone el seleccionador, Sergio ‘Checho’ Angulo, goleador del fútbol colombiano y ahora entrenador en la liga de Panamá, expone una razón ante la sequía de gol en la Tricolor.



“Yo parto de un principio fundamental: a la Selección le falta más generación de juego. Nuestros delanteros necesitan de cuatro oportunidades de gol, al menos, para meter una”, argumenta ‘Checho’.



El entrenador va más allá, al señalar que Colombia no tiene hoy un 10 natural, como lo fueron Jairo Arboleda, Diego Édinson Umaña, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, Bernardo Redín —un 8 disfrazado de 10, dice—, Álex Escobar o Giovanni Hernández, que genere juego para crear la cantidad de opciones de gol que se necesitan “para nuestros delanteros”.



Expone, inclusive, que James Rodríguez —hoy marginado de la Selección por varias razones— no es creativo, “sino un mediapunta, que hasta goleador del Mundial de Brasil 2014 fue”.



El único jugador que Rueda convocó para hacer la función de un 10 en esta triple jornada fue Juan Fernando Quintero, que no colmó las expectativas, corroborando que lo afecta la falta de competencia.



Para la triple fecha de septiembre, el seleccionador colombiano tuvo en cuenta a Andrés Felipe Andrade, del Atlético Nacional, pero esta vez el ‘Riflecito’ se quedó guardado en Medellín.



‘Checho’ considera que para las eliminatorias se necesitan jugadores con charreteras y se atreve a proponer que una buena opción para generar más jugadas de gol sería, sin ser 10 natural, Teófilo Gutiérrez, hoy de 36 años y quien se ha convertido en el revulsivo del Deportivo Cali en la liga colombiana.



“Vive un gran momento, es un hombre importante en el último cuarto de cancha, tiene experiencia, jerarquía, pase de gol, gol, temperamento… en fin, ‘Teo’ puede ser alguien para considerar de nuevo en la Selección”, precisa Angulo.



Para Julián Vásquez, goleador del fútbol colombiano y quien vistiera la camiseta tricolor, la sequía de gol obedece a la falta de confianza.



“No es un problema de Reinaldo. Es un problema de confianza, porque opciones de gol ha habido. Díaz tuvo una clarísima contra Ecuador que la sacó el arquero con el pie; Duván tuvo otra. Los delanteros colombianos marcan en sus clubes cada que tienen opción, pero les ha costado en esta Colombia por la ansiedad de querer hacer y demostrar con la camiseta de la Selección lo que hacen con sus equipos en Europa”, dice Vásquez.



“Cómo dudar de la capacidad goleadora de Falcao, de Duván, de Róger, de Santos Borré o de los mismos Díaz y Cuadrado, que también meten goles, pero hay que tener esa fortaleza mental también con Colombia. Entonces, el tema es más de confianza propia que de trabajo”, añade Julián.



Otro goleador del fútbol colombiano y quien también se pusiera la camiseta amarilla de la Selección, Julián Téllez, expone razones de mayor fondo.



“Colombia no tiene un equipo estable, conformado. Casi en todos los partidos cambiamos la nómina y eso hace que la Selección carezca de engranaje, ideas y entendimiento. El equipo de José Pékerman uno se lo sabía de memoria; más atrás, era fácil identificar que iban Rincón, el ‘Pibe’, el ‘Tino’, el ‘Tren’ o Valenciano, pero ahora no”, considera quien fue apodado como el ‘Matador’ por su efectividad en las redes contrarias.



Sean cuales sean las razones de la ausencia de gol en Colombia, los datos son evidentes. La Selección ha marcado en 12 partidos de esta clasificatoria 16 goles y ha recibido la misma cantidad, lo que significa que su diferencia de gol es cero, un ítem riesgoso a la hora de definir un cupo al Mundial.



De esos 16 goles, 9 han sido anotados por sus delanteros netos: 3 Borja, 3 Muriel, y de a uno Duván, Falcao y Róger. Díaz, que es extremo, ha convertido 2, y los otros 5 se los han repartido James, Cuadrado, Lerma, Mateus y Mina.



El técnico Rueda, en su segunda era, asumió las riendas de la Selección a partir del quinto partido, luego de las estruendosas derrotas a manos de Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1), bajo la dirección del portugués Carlos Queiroz, que tuvo que dejar el banquillo tricolor.



Desde que es timonel de Colombia, Rueda no ha perdido. Ha dirigido 8 partidos, de los cuales ha ganado 2 y ha empatado 6. Ya equilibró el déficit de goles que le dejó su antecesor, -5. Pero no es suficiente. Y menos cuando se cuenta con goleadores de talla internacional.



La falta de un gol pude dejar a la Selección por fuera del Mundial. Y eso lo sabe Rueda. Lo vivió en carne propia en el clasificatorio para Alemania 2006, cuando tuvo que apagar el incendio dejado por Pacho Maturana. Como esta vez, con Queiroz.

Datos

De los 12 partidos jugados por Colombia en el clasificatorio hacia Catar 2022, Carlos Queiroz dirigió 4 y Reinaldo Rueda ha conducido 8.



De los 12 partidos, Colombia ha ganado 3, empatado 7 y perdido 2. Estos últimos, en la era de Queiroz.



Rueda conserva un invicto de ocho partidos: 2 victorias y 6 empates.

Los triunfos han sido sobre Venezuela, Perú y Chile. Las derrotas fueron contra Uruguay y Ecuador. Y los empates, ante Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador.



La Selección ha marcado 16 goles y ha recibido esa misma cantidad.