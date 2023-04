Xavi Hernández: "Vendrán tocados, con ganas de revancha, han perdido los últimos tres clásicos"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, consideró este martes que el Real Madrid llegará "tocado y con ganas de revancha" a la vuelta de semifinales de Copa del Rey el miércoles, en la que los blancos tendrán que remontar.



"Vendrán tocados, con ganas de revancha, han perdido los últimos tres clásicos, pero mañana es otra guerra y nos jugamos estar en una final", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.



El técnico azulgrana afirmó esperar un "Madrid agresivo, que nos querrá quitar el balón, saben que sufrimos sin balón, saldrán a presionarnos, lo hicieron en la ida, fueron superiores en el dominio y la posesión".



"Intentaremos ser los que los sometamos en su campo, tenemos que tener mucha personalidad para tener el balón", insistió Xavi, afirmando que "el ejemplo es el de la Supercopa, también por supuesto el (partido) de la Liga en casa, es como queremos jugar".



El Barcelona afronta el partido con el 1-0 a favor cosechado en la ida, pero Xavi sigue considerando a los merengues "favoritos".



"Siguen estando más acostumbrados a este tipo de partidos, están acostumbrados a remontar partidos. Tenemos que estar alerta, intentaremos dominar el partido, ser superiores, no sentimos que tengamos la medida tomada al Madrid", dijo Xavi, pese a que el Barça ha ganado los últimos tres clásicos.



El técnico azulgrana también rechazó que el ruido por el caso Negreira pueda afectar al equipo.



"No hablamos de estas cosas, no entran en el vestuario. Hablamos del fútbol, lo que hemos hecho bien o hecho mal", explicó Xavi.



"Mañana tenemos una semifinal de Copa, un clásico, esto es suficientemente importante", añadió el entrenador azulgrana, que confía en que el Camp Nou sea "una olla de presión. Como en liga, jugamos en casa tenemos que aprovecharlo".