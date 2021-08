"Welcome to Paris, Léo": el mensaje de Kylian Mbappé a Lionel Messi

El miércoles pasado con la presentación de Lionel Messi en el estadio Parque de los Príncipes todos esperaban que una de las máximas figuras del PSG, Kylian Mbappé, le dedicara una publicación recibiendo al astro argentino.



Hubo muchas críticas por parte de los hinchas de 'Leo' y de algunos del fútbol en general, pues comenzaron las especulaciones sobre su desinterés por la llegada del ex jugador del Barcelona o que ya estaba pensando más en el Real Madrid.



Sin embargo, bien temprano este jueves el campeón del Mundial 2018 publicó en su cuenta de Instagram y Twitter cuatro fotos con Messi en las instalaciones del PSG y un corto mensaje.



"Welcome to Paris, Léo", se lee en el 'copy' de la publicación. Además, Mbappé todavía tiene como foto de perfil la imagen de Diego Maradona.