¡Vuelve y juega! James Rodríguez habló de nuevo de su incertidumbre en el Everton

James Rodríguez sigue dando de qué hablar, sobretodo de su continuidad en el Everton inglés, y este jueves, a través de la plataforma Twitch, volvió a dejar en el aire su presencia como titular el sábado 14 de agosto que inicia la Premier, y su permanencia definitiva en el equipo azul.



"Hay partido el sábado, pero no creo que juegue", dijo James, sin dar más detalles de las causas por las cuales no sería de la partida.



En cuanto a su continuidad o no, también puso a pensar a más de uno al afirmar que el libro de pases está abierto y cualquier cosa puede pasar.



"Puede pasar de todo de aquí a fin de mes, el fútbol cambia rápido siempre", señaló James, quien es relacionado con el Milán, pero hasta ahora no se ha concretado nada.