"Venir a jugar a Bulgaria fue un renacer en mi carrera": Brayan 'Coco' Perea en charla con El País

En la temporada 2013, el nombre de Brayan el ‘Coco’ Perea copó las principales portadas de los medios deportivos de Colombia e Italia al confirmarse su fichaje a la Lazio.



Ese canterano del Deportivo Cali, promovido al plantel profesional en el año 2010 por Jaime de la Pava, daba el salto a Europa luego de dos temporadas con los ‘azucareros’, donde anotó cerca de 15 goles, cifra que llamó la atención en la escuadra de la capital italiana.



Era el sueño del pibe para Brayan, que en ese mismo año 2013 se había coronado campeón con Colombia del Suramericano Sub-20 que se realizó en Argentina, bajo las órdenes del profesor Carlos el ‘Piscis’ Restrepo.



Tras tener una aceptable primera campaña en la Serie A con la Lazio, donde marcó cinco goles y tuvo cuatro asistencias en 27 partidos, Perea debió emigrar a otra escuadra, el Perugia, donde pudiera sumar minutos y experiencia.



Una lesión de ligamentos en uno de sus tobillos y la poca continuidad atentaron en contra de Brayan para haber consolidado su carrera futbolística en el Viejo Continente.



En su afán por retomar el nivel que le permitiera figurar, el atacante caleño deambuló por equipos de Francia, España, Argentina e incluso de Colombia, donde jugó poco tiempo con Santa Fe, en todos, sin el protagonismo que él esperaba.



Una de sus últimas experiencias en el balompié del exterior la vivió con el equipo Next Academy Palm Beach, equipo de cuarta división en los Estados Unidos, a donde se marchó luego de la pandemia en 2020 y todo con el fin de tener ritmo de competencia.



Allí estuvo dos años y tras finalizar esa experiencia, Brayan contempló la opción de retirarse del fútbol profesional ante la imposibilidad de encontrar una escuadra en el mercado.

Brayan Perea juega actualmente en el Botev Vratsa de Bulgaria. Foto: Tomada de las redes del Botev Vratsa

Sin embargo, la vida le dio una nueva oportunidad y en la actualidad es figura del Botev Vratsa, elenco de la primera división de Bulgaria, equipo donde arribó a comienzos del año pasado, en donde ya suma siete anotaciones y asegura él que lo más importante es que a sus 30 años quiere disfrutar de su presente y no cometer los errores del pasado que estancaron sus carrera profesional.



¿Cómo ha sido esta experiencia en el fútbol de Bulgaria?

Hace un año que llegué al Botev Vratsa, ha sido hasta ahora una linda experiencia de volver a sentir lo que es competir, festejar un gol y muy agradecido con la oportunidad que me han brindado en este país.



Toma esta oportunidad para volver a figurar en el fútbol internacional...

Hace poco pensé en eso. No ha sido fácil mi carrera, las cosas de Dios son así y ahora con 30 años tengo una nueva chance de mostrarme. Venir a jugar a Bulgaria fue renacer.



Ya son siete goles en esta campaña...

Sí, he tenido la fortuna de marcar siete tantos en lo que va de la temporada, algunas asistencias también y eso de alguna manera está ayudando al equipo. Me siento motivado por la confianza que me han brindado.



El último gol fue muy especial por ser en tu fecha de cumpleaños...

Así es. A pesar de que ese día perdimos, el celebrar un tanto en la fecha de mi cumpleaños (febrero 25) ha sido muy especial, es una buena señal para lo que se viene.



¿Qué clase de equipo es el Botev Vratsa?

El equipo está ubicado en la ciudad de Vratsa. Es un club muy arraigado a esta población, a su gente. Lastimosamente no hemos conseguido los resultados que queremos, pero estamos luchando para acomodarnos mejor en la tabla de posiciones.



El equipo está en la casilla 12, cerca de la zona del descenso, ¿el objetivo es mantener en la primera división?

Ese es el objetivo principal esta temporada. Faltan ocho fechas para terminar la temporada y por ahora estamos en zona de repechaje. La intención es salir de esa posición y quedar mejor ubicados en la liga.



¿En qué posición ha venido jugando?

En la mayoría de partidos me han usado de media punta, acompañando más al otro delantero. En algunas ocasiones he sido el 9 del equipo y por fortuna me ha ido bien.



¿Hay más latinos en el equipo?

Sí, acá en el equipo comparto plantel con otro caleño, el arquero Federico Barrios, quien salió de las canteras del Deportivo Cali. Hay jugadores argentinos y brasileños, es algo que ayuda mucho.



¿Qué sucedió luego de su paso a la Lazio que su carrera se estancó?

Creo que desde el momento de mi lesión, que me tuvo parado cuatro meses y no tuve esa fuerza para afrontarla de la mejor manera y no lo entendía. Tal vez la inmadurez, tenía 22 años, no supe asimilar muchas cosas y esos pequeños detalles te cuestan y se ven reflejados con el paso del tiempo. No pude sumar minutos, el ir de un equipo a otro y no tuve regularidad. Eso al final se notó en mi carrera.



¿Le faltó acompañamiento de personas que lo hubieran guiado mejor?

Podría decirse que sí. Aunque yo me hago responsable de lo que me pasó. No me gusta culpar a otras personas. A los 22 años uno no ve muchas situaciones y me hubiera gustado recibir un buen consejo.

Brayan Perea, delantero colombiano. Foto: Tomada de las redes del Botev Vratsa

Tuvo dos años parado, ¿qué sucedió?

Fue en el año 2020 cuando estaba en Temperley en Argentina y sucedió lo de la pandemia del Covid-19. Me tocó vivir esa experiencia en ese país, me estaba sintiendo bien cuando llegó este tema de la pandemia y luego no pude volver a encontrar equipo.



¿Por qué decide ir a una liga menor de los Estados Unidos?

Era con la idea de tener algo de ritmo de competencia, de tener movimiento y no quedarme quieto. En ese momento ya llevaba seis meses sin competir. La verdad, vivo muy agradecido porque eso me sirvió para volver a agarrar una buena condición.



¿Nunca tuvo ofertas de Colombia?

Se dio una posibilidad de jugar con Cortuluá, antes del ascenso; finalmente no se dio esa chance, me quedé como seis meses sin jugar y luego se presentó lo de Bulgaria.



A raíz de las pocas opciones para encontrar equipo, ¿pensó en el retiro?

La verdad, sí. Después de terminar la vinculación en los Estados Unidos, pensé que si no salía ninguna propuesta, lo mejor era retirarme. Te confieso que nunca me imaginé que se diera lo de volver a Europa.



¿Con Deportivo Cali nunca se dieron diálogos para retornar?

No, nunca hubo charlas. A mí me hubiera encantando, pero nunca se dieron acercamientos. Tal vez en un futuro se pueda dar alguna opción.



¿Sigue la actuación del Deportivo Cali en la Liga?

Claro que sí. Siempre estoy pendiente de cómo les va a los muchachos. A veces me trasnocho para verme los partidos. Cuando no puedo verlos, al otro día me meto a verme los resúmenes de los juegos. Sé que la situación no está muy bien, pero confío en que los muchachos que integran el plantel puedan revertir la situación.