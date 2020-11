Daniel Molina Durango

La seguridad de David Ospina en el arco, la habilidad de Juan Guillermo Cuadrado por los costados, la filtración de pases con peligro de James Rodríguez y el olfato goleador de Duván Zapata son los principales argumentos con los que la Selección Colombia buscará derrotar esta tarde en Barranquilla, bajo el inclemente sol de ‘La arenosa’, al duro combinado uruguayo del ‘Maestro’ Óscar Tabárez, en la tercera fecha de las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



Tras arrollar a Venezuela (3-0) con doblete de Luis Muriel y otro tanto de Duván Zapata, compañeros en el Atalanta italiano, e igualar como visitantes ante Chile (2-2) gracias un zarpazo agónico del ‘Tigre’ Falcao, la Tricolor enfrenta la tercera fecha con algunas bajas.



Falcao, el héroe de la pasada jornada, y los laterales diestros Stefan Medina y Santiago Arias no están en la convocatoria por lesión. Mientras que el central titular Dávinson Sánchez es duda, ya que su llegada a Colombia se retrasó por el nacimiento de su hijo.



Pero el experimentado DT uruguayo Tabárez considera que su equipo está “más perjudicado” que el rival. Además del arquero suplente Martín Silva, Uruguay no contará con el zaguero Sebastián Coates, el mediocampista Federico Valverde y el atacante Maximiliano Gómez, todos titulares en victoria ante Chile (2-1) en la primera fecha de la eliminatoria.



Los charrúas también tendrán que sobreponerse a una dolorosa derrota (4-2) que les propinó Ecuador en la altura de Quito en la pasada fecha.

Colombia, que visitará a Ecuador el martes siguiente por la cuarta jornada, tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones. Uruguay, que enfrentará a Brasil el 17 de noviembre, tiene tres unidades.

El ‘pero’ de Queiroz

A pesar de un buen arranque en el clasificatorio, el entrenador portugués Carlos Queiroz no está satisfecho con el rendimiento de Colombia.



Los cinco goles anotados en las primeras dos fechas demuestran que el equipo es peligroso de cara al arco rival, pero la defensa preocupa al trotamundos Queiroz, quien ya ha disputado eliminatorias en Europa, Asia y África.



“En Chile, Colombia hace dos goles. Cuando hacemos dos goles en un partido, normalmente tenemos que ganar (...) Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora”, declaró el portugués en rueda de prensa previa al juego de hoy.



Los ajustes se harán con nuevas piezas. Luis Orejuela y Daniel Muñoz, quienes no han disputado partidos oficiales con Colombia, han sido llamados para cubrir el costado derecho de la defensa.



Será una incógnita el rendimiento de James Rodríguez. El ‘10’ colombiano arrastra problemas físicos que han mermado su rendimiento en el Everton inglés y Queiroz ha asegurado que el cuerpo técnico trabaja para que el zurdo esté “lo mejor posible” contra los uruguayos.



Bajo la batuta del maestro Tabárez, Uruguay ha obtenido el cupo al mundial en las últimas tres eliminatorias, pero el estadio de Barranquilla, donde la temperatura ronda los 30 grados y la humedad el 80%, sigue siendo su bestia negra.



Es “un lugar difícil donde se siente el calor”, declaró el técnico uruguayo.

También evocó el empate 2-2 del último enfrentamiento entre ambos equipos en esta plaza: “puntuar en un lugar donde nunca hemos ganado en eliminatoria fue una cosa importante”.



Con el regreso del ‘Matador’ Édinson Cavani y la artillería de Luis Suárez, los charrúas esperan irse del Metropolitano de Barranquilla con algo en las manos, pero Queiroz ya les hizo ver a sus jugadores que eso no puede pasar.

La ficha

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Hora: 3:30 p.m.

Probables formaciones



Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica, Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel.

DT: Carlos Queiroz



Uruguay: Martín Campaña, Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur, Brian Rodríguez, Luis Suárez, Darwin Núñez.

DT: Óscar Tabárez



Partido correspondiente a la tercera fecha por las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.