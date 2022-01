"Vamos a intentar hasta el final": Falcao con la Selección Colombia previo al duelo contra Argentina

La Selección Colombia aseguró que pasó la pagina y ahora piensa en Argentina, su próximo rival de este martes por las eliminatorias rumbo a Catar 2022. La biceleste viene de ganar de visitante contra Chile y la 'Tricolor' perdió en casa contra Perú. En definitiva, un partido prácticamente como una final.



"Le puedo prometer al pueblo colombiano que vamos a luchar hasta el final, así las probabilidades no estén de nuestro lado. Vamos a intentar hasta el final y necesitamos del apoyo de todos", dijo Radamel Falcao.



Colombia completó 6 partido en eliminatorias sin marcar gol. Una cifra muy grave y que le ha costado la clasificación a Colombia en estos momentos. Falcao. goleador histórico de la Selección comentó:



"La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Lo importante es que el equipo está creando las situaciones. En el fútbol a veces necesitas un poco de suerte y no la hemos tenido".



Por otro lado, el 'Tigre' confesó sus sensaciones de que esta puede ser el último chance de ir a Mundial con su selección.



Desde hace un tiempo, vivo venir a la Selección como si fuera el último partido que dispute. La Selección no avisa cuándo será tu última convocatoria. Dentro del grupo creemos que es posible clasificar".



El arquero David Ospina, quien solo ha recibido 2 goles en los últimos partidos de Colombia, analizó el rival de este martes.



"Sabemos del potencial de Argentina. Han venido haciéndolo muy bien en este nuevo proceso. Son muy competitivos siempre. Debemos preparar lo que Colombia quiere y puede dar".



Por último, David se refirió a lo que sucedió en Barranquilla, la casa de la Selección. En casa no se pudo volver a ganar y entiende a la hinchada, pero hace un llamado de atención.



"Todos somos responsables de lo que ha venido sucediendo. Siempre hemos querido ir adelante, buscando resultados positivos. Tenemos que levantar anímicamente y dejar todo dentro del terreno de juego. Merecemos los chiflidos, totalmente, pero hay que tener cuidado con lanzar cosas, eso no puede pasar".