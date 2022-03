"Va a ser muy especial", dice Pékerman en vísperas del juego ante la Selección Colombia

El entrenador de Venezuela, José Pékerman, reconoció que el partido del martes contra Colombia en la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana "va a ser muy especial", al marcar su reencuentro con la selección cafetera, a la que dirigió en Brasil-2014 y Rusia-2018.



"Siempre dije que tengo un fuerte afecto y cariño por Colombia, así que seguramente es un momento, este partido, que va a ser muy especial, pero obviamente tengo que pensar en lo deportivo. Hoy tengo la camiseta vinotinto, a la cual me debo", dijo este lunes el técnico argentino, de 72 años, en rueda de prensa.



"Colombia tiene unos jugadores maravillosos, de un nivel altísimo", expresó Pékerman, quien también tuvo elogios para Reinaldo Rueda, actual seleccionador cafetero. "Es un gran entrenador. Muy capaz", manifestó.



La selección colombiana llega al cierre de la clasificatoria hacia el Mundial de Catar-2022 en pugna con Perú y Chile por el repechaje, después de que Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay se quedaran con los cupos directos.



Colombia necesita vencer el martes en Puerto Ordaz y aguardar por una derrota o un empate de Perú ante Paraguay en Lima; o, en su defecto, empatar y esperar que los peruanos pierdan contra los paraguayos y Chile no le gane a Uruguay en Santiago.



"No imaginaba algo así", declaró Pékerman sobre la situación de Venezuela, ya eliminada, como "juez" de su vecina.



En cuanto a su equipo, Pékerman pide paciencia: "Estamos en una primera etapa de conocimiento".



"Estamos haciendo los primeros análisis necesarios para poder crecer (...). Tenemos muchas ilusiones de hacer un buen proceso y el tiempo nos va a llevar a cosas muy buenas", indicó el argentino, quien debutó como seleccionador de Venezuela el pasado 28 de enero.