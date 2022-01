Uno a uno: así fue el rendimiento de los jugadores de la Selección Colombia ante Perú

La Selección Colombia perdió 1-0 este viernes de local con Perú y cedió chances de acercarse al Mundial de Catar 2022.

El elenco inca logró los tres puntos con una anotación de Édison Flores, a los 85 minutos, un resultado que deja a los orientados por Reinaldo Rueda en incomoda posición de cara a los tres partidos que restan para finalizar la eliminatoria.

Así fue el rendimiento de los jugadores utilizados por el cuerpo técnico de Colombia:

David Ospina: No tenía mucho trabajo porque Perú poco atacó. Pero justo en tal vez la única llegada del visitante, falló al regalar el primer palo y eso fue decisivo para la derrota.



Juan Guillermo Cuadrado: Intentó empujar por derecha sobretodo en el segundo tiempo, pero no fue muy claro. Volvió a ser individualista en muchas jugadas.



Yerri Mina: De lo rescatable del equipo porque en defensa impuso su físico y luego se fue como centrodelantero en procura del gol que nunca llegó.



Dávinson Sánchez: No tuvo problemas con Lapadula porque Perú poco sumó hombres en ataque. Busco el cabezazo ofensivo sin éxito.



Johan Mojica: Le dio mucha salida al equipo por izquierda. Casi siempre ganó la raya, pero muchos centros fueron divididos. Se le reconoce la actitud por ir siempre adelante.



Wílmar Barrios: En su labor de siempre, metiendo pierna y sacando al equipo desde el medio. Pero también perdió en la marca que originó la jugada del gol peruano.



Matheus Uribe: En marca tuvo buenas y malas, pero cuando pasó al ataque no fue claro. Salió en el periodo complementario.



James Rodríguez: Demostró que no está físicamente para 90 minutos. Comenzó sin distancia, después se acomodó mejor e intentó organizar, pero no es el mismo de antes. Se le vio cansado.



Santos Borré: En el primer tiempo tuvo movilidad por la derecha, generando llegadas claras. En el segundo tiempo bajó un poco y por eso fue relevado.



Falcao García: No fue su tarde, perdió remates que en anteriores partidos eran goles claros. En el juego aéreo tuvo pocas chances. Fue cambiado por Borja.



Luis Díaz: Era la esperanza ofensiva por su habilidad, pero recibió una marca escalonada y por eso no brilló. Sin embargo lo intentó por todos lados.



Miguel Borja: Tuvo una opción clarísima que sacó el arquero Gallese de la raya. De resto quedó atrapado siempre en la cantidad de hombres que se metieron al área peruana.



Steven Alzate: Quiso ser alternativa ante los altibajos de James, pero no encontró acomodo en la cancha. Se le vio muy en el medio y por allí lo neutralizaron los peruanos.



Yimmi Chará: Su ingreso poco le cambió la cara al equipo. Buscó el juego a ras de piso, pero la fórmula que se terminó imponiendo fue la del pelotazo al área.



Hárold Preciado: Pocos minutos en la cancha. Entró cuando ya se perdía, cuando quedaban pocos minutos y cuando Perú ya estaba metido en su sector.



Freddy Hinestroza: Entró bien, con mucha dinámica por zona izquierda, pero en el último cuarto de cancha le costó como a todos los jugadores colombianos por el trabajo defensivo de Perú.