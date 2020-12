Tottenham sale de puestos 'Champions' y United se pone tercero en Liga Premier

Juan Carlos Pamo

La Premier League está loca. Apenas una semana después de liderar en solitario la clasificación, el Tottenham (5º) fue expulsado de los puestos de Liga de Campeones este domingo tras perder por 2-0 contra el Leicester (2º) y el Manchester United se subió al podio gracias a su goleada sobre el Leeds (14º) por 6-2.



La victoria le metía en 'Champions' pero la goleada le ofrecía el tercer puesto. Scott McTominay (2 y 3), Bruno Fernandes (20 y 70 de penal), Victor Lindelöf (37) y Daniel James (66) marcaron los tantos de la paliza del United este domingo en la 14ª fecha del campeonato inglés. Por el Leeds anotaron Liam Cooper (42) y Stuart Dallas (73).



Eliminados este mes de la presente edición de la 'Champions', los 'Red Devils' no se han hundido y han mostrado una buena cara en la competencia doméstica, alcanzando el tercer escalón con 26 puntos, los mismos que un recuperado Everton (4º), a uno del Leicester (2º) y a cinco del líder Liverpool.



El calendario inmediato, no obstante, se presenta exigente para los de Old Trafford. En la próxima fecha (26 de diciembre) visitan Leicester y luego (29 de diciembre) reciben al Wolverhampton (10º), rivales de peso.



El Leicester, de hecho, atraviesa un gran momento. Este domingo derrotaron por 2-0 al Tottenham en su estadio y se colocaron en el segundo puesto de la tabla.



Después de más de 40 minutos sin goles, el Leicester se marchó al descanso con ventaja gracias a un tanto de su artillero estrella, Jamie Vardy (45+4), de penal. El gol psicológico afectó a los 'Spurs', que pronto se vieron más alejados en el marcador con la diana en propia meta de Toby Alderweireld (59).



Con esta derrota, el Tottenham cierra una semana negra. Líder en solitario antes de su partido del pasado domingo, el equipo del norte de Londres empató 1-1 contra el Crystal Palace (13º) aquel día, perdió el miércoles frente al Liverpool por 2-1 y se hundió este domingo ante el Leicester.



Por culpa de esta mala racha, la formación de José Mourinho se ha quedado fuera de los cuatro primeros lugares y es 5ª con 25 puntos, a seis de los 'Reds'.



El Liverpool aplastó el sábado al Crystal Palace por 7-0 y el Manchester City (7º) se impuso por la mínima en campo de la revelación Southampton (6º), aunque no pudo sobrepasarlo en la tabla.

El turno del Chelsea (8º) llegará el lunes contra el West Ham (9º) .