Tottenham, con algunos minutos de Dávinson Sánchez, se consolida en el podio de la Premier

El Tottenham venció al Everton 2-0 el sábado y se mantiene en la lucha por el liderato de la Premier League en la undécima jornada del campeonato inglés, en el que ocupa el tercer puesto.



Harry Kane anotó su noveno gol en Premier League, de penal (59), y el noruego Pierre-Emile Hojbjerg cerró el partido (86), una victoria que sirve a los Spurs para empatar a 23 puntos con el Manchester City (2º), tan sólo a una unidad de distancia del líder Arsenal.



Con un juego más convincente que seductor, el Tottenham de Antonio Conte se mantuvo en la primera parte y golpeó en el segundo tiempo.



"Tenemos que estar muy contentos porque, en mi opinión, jugamos un buen partido, creamos muchas ocasiones", analizó el técnico italiano tras el encuentro.



Demarai Gray primero (24) y Amadou Onana (43) después, pusieron en aprietos a los locales pero enviaron sus disparos por encima de la portería defendida por Hugo Lloris. El brasileño del Tottenham Richarlison tuvo la ocasión de marcar a su exequipo justo antes del descanso, pero su disparo no fue entre los tres palos (45+1).



El paso por los vestuarios sentó mejor al Tottenham, que fue más agresivo en el segundo periodo pero perdió a Richarlison por lesión en la pantorrilla (52).



"Mañana tendremos una resonancia magnética para entender la lesión, esperamos que no sea serio", dijo Conte al respecto.



Pocos minutos después de la lesión del brasileño, Jordan Pickford blocó un disparo de Matt Doherty pero el rebote quedó a los pies de Kane y, al intentar recuperar el esférico, el guardameta cometió penal. En el momento del disparo, Pickford adivinó el lado pero no pudo hacer nada por detener la ejecución de Kane.



"El penal es la diferencia en el partido", se lamentó Frank Lampard, entrenador del Everton. "Hasta ese momento pensé que todo lo que estábamos haciendo estaba bien"



Ya en la recta final, el uruguayo Rodrigo Bentancur puso un centro en el área a los pies de Hojbjerg, que con sangre fría anotó el segundo gol del partido.



- Rodgers respira sin brillar -

El Tottenham logra así una importante victoria antes de visitar entre semana al Manchester United (5º), que si bien atraviesa una temporada irregular, ya lograron sorprender con victoria al Arsenal (3-1).



En el primer partido del sábado, el Leicester (19º) logró abandonar la última posición de la tabla con un empate sin goles contra el Crystal Palace (12º), un resultado que lejos de ser el ideal da un respiro al cuestionado entrenador de los Foxes Brendan Rodgers.



Beneficiados por la derrota del Nottingham Forest en Wolverhampton (1-0), los Foxes abandonan el puesto de colista por diferencia de goles, pero con tan solo cinco puntos en diez partidos, como el Forest.



Si bien sigue contando con el apoyo de la directiva, Rodgers recibió silbidos por una parte de la afición del King Power Stadium y hubo incluso una pancarta que pedía su dimisión.



Para los Wolves, la victoria contra el Forest es sinónimo de abandonar los puestos de descenso y escalar a la 17º posición.



En el otro partido del sábado, Fulham (10º) y Bournemouth (9º) se repartieron los puntos (2-2), después de que los Cherries estuvieran hasta en dos ocasiones por delante en el marcador.



La jornada continuará el domingo, con el plato fuerte del duelo en Anfield (15h30 GMT) entre Liverpool (11º) y el Manchester City mientras que el líder Arsenal visitará horas antes al Leeds (15º).