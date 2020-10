Alejandro Cabra Hernandez

El entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, palpitó el duelo de este martes entre la tricolor y Chile en el Estadio Nacional de Santiago, capital del país austral, y no dio indicios del once que utilizaría para enfrentar a los de Reinaldo Rueda.



El portugués dijo que "hicimos contra Venezuela y aplicarlo contra Chile. Debemos desarrollar la confianza que tenemos. Queremos superar a un muy buen equipo, con grandes jugadores y un técnico muy listo que conoce muy bien a Colombia".



Sentenció, además, que "todos los jugadores que están acá conmigo, son todos titulares. Para mi todos están listos para dar lo mejor y competir para buscar la victoria."



Añadió que no quería dar pistas sobre su alineación titular ya que Reinaldo es "muy listo y conoce muy bien a Colombia". Dijo también que felicita al equipo porque se ha recuperado muy bien después del esfuerzo frente a Venezuela.



Sobre el plan de juego para este martes señaló que "Colombia con su identidad intentará controlar las cargas de Chile, y jugar mejor que ellos".



El exseleccionador de Irán admitió que los entrenamientos virtuales previos a la convocatoria ayudaron al equipo a acoplarse, teniendo en cuenta el poco tiempo juntos de manera presencial.



Como ejemplo de trabajo en equipo puso a Juan Guillermo Cuadrado. "Es un orgullo trabajar con un jugador que siempre pone el equipo por delante."



"La efectividad cuando tengamos las opciones de gol, debe ser alta. Debemos tener ese instinto matador. En el fútbol no hay mañana", concluyó sobre lo que debe ocurrir en la noche de este martes (7:30 p.m.)



Por último, dejó clara su confianza en los delanteros convocados, de quienes cree que "si no hacen gol en la primera, será en la segunda", lo que le permite al equipo tener una mentalidad ofensiva.