¡Sin visto bueno! Juego entre la Selección Colombia y Uruguay será sin público

Juan Carlos Pamo

En diálogo con el programa ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’ el ministro Ernesto Lucena confirmó que el partido entre Colombia y Uruguay, previsto para el 13 de noviembre por la Eliminatoria Suramericana en Barranquilla se jugará sin público.



Esa fue la respuesta que entregó el titular de la cartera del Deporte, tras las declaraciones que había dado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien propuso que a ese cotejo se permitiera el ingreso de algunos aficionados.

“Por ahora no se puede permitir aforo de público. En este momento, seguimos con mucha cautela. Los expertos siguen mirando la situación. Lo que se necesita es que se evite cualquier tipo de evento que permita el rebrote, por lo tanto lo más sensato es seguir sin aforo en los escenarios deportivos”, mencionó Lucena.



Sobre lo expuesto por el alcalde Pumarejo, el Ministro respondió que, “hace como unos 15 días hubo una solicitud pero no fue formal. En ese momento el alcalde Pumarejo dijo que iba a presentar un protocolo y empezamos a analizar la idea. Hay un análisis con el aforo propuesto, pero no hay un protocolo, por lo menos no se le presentó al Ministerio del Deporte”.



Ante esto, la Selección que orienta Carlos Queiroz volverá a jugar en el Metropolitano a puerta cerrada, tal y como pasó en el arranque de la Eliminatoria a Catar 2022, en el juego frente a Venezuela que ganó el elenco local 3-0.