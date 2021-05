¡Sello alemán! El gol de Havertz que le dio el título de la Champions League al Chelsea

Daniel Molina Durango

El extremo alemán Kai Havertz fue el gran héroe del Chelsea en la final de la Champions League, al marcar el gol del triunfo 1-0 sobre el Manchester City.

Havertz, de la misma nacionalidad que el técnico Tuchel, definió muy bien en el área luego de una inteligente jugada de su también compatriota, el delantero Timo Werner.

Le puede interesar: ¡La gloria es azul! Chelsea venció al City y conquistó su segunda Champions League

Así fue la acción:

Gran pase de Mount, buena definición de Havertz, letreros de "se busca" con el rostro de Zinchenko.pic.twitter.com/YINgAKbW80 — Luis Herrera (@luisrha) May 29, 2021

"No sé qué decir. He esperado mucho tiempo por esto. He trabajado durante quince años para este momento", afirmó el joven jugador de 21 años, llegado a los 'Blues' el año pasado procedente del Bayer Leverkusen.