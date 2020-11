Selección Colombia: estas son las cinco claves del equipo de Queiroz para vencer a Uruguay

Daniel Molina Durango

La Selección Colombia se juega este viernes un partido clave frente a Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

El equipo nacional tiene cuatro puntos en la tabla y buscará sumar para impulsarse en la tabla.

Para conseguir un buen resultado, Colombia necesitará tener varias cosas en cuenta. El País le cuenta cuáles son:

1. Fiel a su juego

La Selección Colombia debe hacerse al dominio de la pelota en el Metropolitano de Barranquilla y circularla con el pie y el talento de hombres como Cuadrado y James, para que los uruguayos sientan más el cansancio y desespero bajo la temperatura y el sol de las 3:30 de la tarde en ‘La arenosa’.

2. Las bandas

Se ignora qué nómina utilizará el técnico Queiroz para generar ataque hacia el arco charrúa, pero lo que sí está claro es que puede hacerlo por las bandas, ya sea por medio de jugadores como Cuadrado o los laterales, si es que alinea hombres de proyección, y en esa tarea ofensiva sería clave un extremo como Luis Díaz.

3. Paciencia

Colombia necesita la victoria, no solo porque está en casa, sino porque un triunfo sobre los uruguayos sería ir dejando en el camino a un rival directo en las clasificatorias hacia el Mundial de Catar 2022. Pero no debe entrar en la desesperación si pasan los minutos y el gol no llega. Aprovechar que la temperatura les molesta a ellos, será fundamental para ser pacientes y buscar el gol.

4. No al juego aéreo

Una de las fortalezas de los uruguayos es el juego por arriba, donde saben ganar en el cabezazo y de esa manera les han pasado factura históricamente a sus rivales. Colombia debe presionar para evitar balones aéreos para Luis Suárez o Édinson Cavani.

5. Sociedad con Zapata

Duván es la principal carta de gol de Colombia, inclusive con juego aéreo, algo en lo que son expertos los charrúas. Pero lo que debe hacer la Tricolor es buscar que James y Cuadrado, o Díaz o Muriel, si juegan, generen sociedades cortas en el borde del área rival con Zapata para que el delantero del Atalanta anote.