Selección Colombia derrotó a China en su segunda salida del Mundial Femenino Sub17

La Selección Colombia Femenina sub17 tomó un nuevo aire en el Mundial de la India al conseguir su primera victoria luego de derrotar a China 2-0 con doblete de la goleadora Linda Caicedo, por la segunda jornada de la fase de grupos.



El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua sufrió una dura derrota en su debut copero frente a España, por lo que llegaron este compromiso con la obligación de ganar para seguir en carrera por un cupo a la siguiente ronda.



Sabiendo la necesidad del triunfo, el conjunto ‘cafetero’ salió con determinación al terreno de juego y desde un comienzo impuso condiciones sobre la Selección de China.



Tanto fue el dominio de Colombia sobre las asiáticas que a los 8 minutos la goleadora Linda Caicedo abrió el marcador a favor de las nuestras. Una pelota que llegó por banda derecha donde la mediocampista Juana Ortegón envió un centro peligroso dentro del área rival, ese balón se estrella fuertemente en el palo derecho, pero en el rebote apareció Caicedo para desviar el esférico y anotar el 1 a 0.



Cuando China parecía que comenzaba a tomar la iniciativa, Colombia no bajó el ritmo y a los 22 minutos volvió a gritar gol.



Jugada de saque de banda donde se juntaron Ana María Guzmán y Oriana Quintero, siendo la delantera la encargada de enviar la pelota al área con un centro y de nuevo Linda Caicedo apareció sin marca y con la pierna izquierda la mandó lejos de la humanidad de la guardameta Liu Chen.



A pesar del 2-0, las dirigidas por Carlos Paniagua no bajaron los brazos y hasta el final del partido dominaron el juego y no le permitieron a las chinas siquiera descontar.



En los minutos finales tuvo que dejar el partido la defensora Estefanía Perlaza por una lesión en su rodilla.



Al final, triunfo de Colombia que la ubica en la parte alta del grupo C y ahora deberá enfrentar a México este martes a las 5:30 de la mañana.