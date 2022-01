¡Se reanudó el encuentro!: El Betis venció al Sevilla y se metio a los cuartos de la Copa del Rey

El Betis ganó 2-1 al Sevilla clasificándose para cuartos de final de la Copa del Rey este domingo tras la reanudación del derbi suspendido el sábado por el lanzamiento de una barra a Joan Jordán.



El encuentro fue detenido la víspera en el minuto 39 justo después de que el francés Nabil Fekir igualara con un 'gol olímpico' de córner directo (39) la diana inicial marcada por el argentino Alejandro 'Papu' Gómez (35).



Un tanto de Sergio Canales de disparo cruzado este domingo en la continuación del partido puso el 2-1 (73), que dio el pase a cuartos de final del torneo del KO al Betis.



El partido se terminó de jugar este domingo a puerta cerrada por decisión del juez único de competición de la Federación Española de Fútbol, tras la agresión a Jordán, baja en la continuación del encuentro.



El jugador no pudo estar a disposición de su equipo por tener que mantener 24 horas de observación en su domicilio tras recibir en la cabeza un golpe con una barra de plástico lanzada desde las gradas del estadio Benito Villamarín.



- Denuncia de lo ocurrido -

El Sevilla aclaró, sin embargo, que está en observación "sin que existan síntomas de alarma".



El técnico sevillista Julen Lopetegui lamentó que se reanudará el encuentro apenas horas después de su suspensión, en contra de la opinión del Sevilla.



"Que no se haya prestado atención a Joan Jordán me parece lamentable. ¿Cómo se puede jugar hoy cuando el agredido es el perjudicado?", dijo Lopetegui en rueda de prensa, sin dejar de felicitar al Betis por el pase.



"La verdad que todo ha sido un poco triste, es la realidad. Denunciamos totalmente lo que ocurrió ayer, eso no debe pasar en un deporte", apoyó este domingo el centrocampista bético, Sergio Canales.



En la reanudación del encuentro, el Sevilla se mostró este domingo más dominador que la víspera haciéndose con el control de la pelota, frente a un Betis bien plantado en el campo.



Los sevillistas, que la víspera se habían visto dominados por sus rivales, llegaban más que el Betis, pero una buena acción de Canales acabó con el gol de la victoria.



El capitán bético recibió en el costado derecho, recortó hacia dentro y soltó un disparo cruzado que no pudo detener el joven meta Alfonso Pastor.



"Ha sido complicado, ha sido muy raro, pero el equipo ha merecido ganar. Ayer mereció ganar en los primeros 40 minutos, hoy ha merecido ganar", dijo Canales.



- Excesivo castigo -

El Sevilla pudo forzar el empate en un cabezazo de Jules Koundé al larguero (88), pero finalmente el marcador ya no se movería.



"Estamos enfadados porque el equipo no se merecía caer hoy. Chutaron una vez a portería y ha entrado y eso nos castiga mucho", dijo el centrocampista sevillista Ivan Rakitic tras el encuentro.



El Betis estará en los cuartos de final de la Copa del Rey, junto al Valencia que este domingo se impuso 1-0 al modesto Atlético Baleares, de la 1ª RFEF (tercera categoría del fútbol español).



Un tempranero gol del brasileño Marcos André (1) aprovechando una error de la defensa local terminó con el recorrido del Atlético Baleares en el torneo del KO.



El modesto equipo balear no pudo con el Valencia tras eliminar a dos primeras, Getafe y Celta de Vigo, para plantarse en octavos de la Copa de Rey.



El Valencia, avisado de lo difícil del terreno, no se confió y desde el principio tomó las riendas del partido ante un Atlético Baleares, en el que se lució su meta Xavi Ginard.



El equipo valencianista acabó imponiendo la diferencia de calidad para llevarse el pase a la siguiente fase.