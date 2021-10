¡Rumbo al título!: River Plate goleó y tomó gran ventaja en la tabla de posiciones

River Plate goleó 3-0 a Argentinos Juniors este lunes por la decimoctava fecha, aprovechó el empate de su escolta Talleres y estiró a nueve puntos su ventaja como líder del torneo 2021 del fútbol argentino.



En el estadio Monumental y para regocijo de sus miles de seguidores, el equipo de la banda roja se floreó ante Argentinos, al que superó por amplio margen en el juego y en el resultado.



Bruno Zuculini (27) abrió la cuenta con un bombazo desde 30 metros que sacudió el travesaño y picó detrás de la línea de sentencia, luego aumentó Julián Álvarez (57) tras una asistencia de Braian Romero, y un minuto después, fue el propio Romero (58) el que anotó en una jugada similar en la que Álvarez devolvió gentilezas y asistió para dejarlo solo con el arco vacío.



De este modo, River llegó a 42 puntos y, con siete encuentros por delante, le sacó nueve puntos de distancia al segundo, Talleres (33), y once a los terceros, Vélez y Lanús (31), en una fuga hacia la corona que no parece tener freno.



Sostenido en una estructura cada vez más firme, el equipo de Marcelo Gallardo avanza con paso demoledor, con un invicto que se extendió a trece partidos, pero con una notable marca de ocho triunfos consecutivos que le permitieron tomar una distancia impactante.



Previamente, Lanús y Talleres, segundo y cuarto del campeonato, igualaron 3-3 en un duelo espectacular de principio a fin, aunque el resultado no les haya servido de mucho a los dos, que se alejaron más del puntero.



En uno de los mejores cotejos del campeonato, Talleres ganaba antes de la media hora con los goles del uruguayo Michael Santos (10, de penal, y 18) y de Carlos Auzqui (27, de penal), pero el equipo dirigido por charrúa Alexander 'Cacique' Medina no pudo conservar la diferencia y Lanús se lo empató con tantos de José Manuel López (32 y 51) y José Sand (85).



En Mar del Plata (sur), Aldosivi celebró su segunda victoria con Martín Palermo como conductor y dejó en el fondo de la tabla a Arsenal, al que superó por 2-1 con tantos de Leandro Maciel (25) y Gastón Lodico (89), mientras que Bruno Sepúlveda (31) descontó para el perdedor.



Sarmiento sumó tres puntos para engrosar su promedio y estiró la crisis de Newell's, al que doblegó por 2-1 con gritos de sus arietes Jonathan Torres (34) y Luciano Gondou (68), mientras que para los rosarinos anotó Maximiliano Comba (55).



Atlético Tucumán y Patronato, ambos de irregular campaña, igualaron 2-2 en el norte en un duelo muy entretenido, con dobletes de Ramiro Carrera (18 y 48) para el 'Decano', y del uruguayo Sebastián Sosa Sánchez (43 y 77) para el rojinegro de Paraná