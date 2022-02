Reino Unido e Irlanda descartan organizar Mundial-2030 para aspirar a Eurocopa-2028

El Reino Unido e Irlanda descartaron presentar su candidatura a organizar el Mundial de 2030 y se centrarán en una campaña conjunta para albergar la Eurocopa de 2028, anunciaron este lunes sus respectivas federaciones de fútbol.



Las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Irlanda concluyeron que la Eurocopa representaría una mejor opción que el Mundial tras un estudio de viabilidad financiado por el gobierno del Reino Unido.



"Las cinco federaciones han decidido centrarse únicamente en una candidatura oficial para organizar la Eurocopa 2028 y han determinado no presentar una candidatura para el Mundial de 2030", señalaron en un comunicado.



"Organizar una Eurocopa ofrece un retorno de inversión similar, ya que el torneo europeo tiene un costo mucho más bajo de organización y los beneficios se pueden obtener antes", prosiguió la nota.



La candidatura al Mundial de 2030 suscitó críticas en el Reino Unido, tras el fracaso de los intentos en solitario de Inglaterra para albergar las ediciones de 2006 y 2018.



Inglaterra acogió la Eurocopa de 1996, mientras que las ciudades de Glasgow, Londres y Dublín albergaron encuentros del torneo continental de 2020, que se organizó conjuntamente con otras sedes europeas y fue aplazado al verano de 2021 por la pandemia. Además, las semifinales y final se disputaron en el estadio de Wembley.



Los problemas generados por la multitud de aficionados que acudió a la final de la Eurocopa 2020 en Wembley el 11 de julio del año pasado no parecen haber disuadido a la UEFA a la hora de organizar grandes eventos en el recinto londinense: el partido inaugural de la "Finalissima" entre los campeones europeos italianos y los campeones sudamericanos argentinos está programado para junio.



El abandono de la candidatura británica deja via libre a la formada por España y Portugal par intentar organizar el Mundial de 2030.



Los solicitantes interesados en albergar la Eurocopa 2028 deben confirmar su interés antes del 23 de marzo y las candidaturas se anunciarán el 5 de abril.



El país o países anfitriones del torneo serán designados en septiembre de 2023 por la UEFA.



El proceso iniciado por el organismo europeo, contrario al proyecto de organizar el Mundial cada dos años, no tiene en cuenta por tanto una posible revisión del calendario internacional a partir de 2024 y supone que el verano de 2028 no estará ocupado por el Mundial.