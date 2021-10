Reinaldo Rueda explotó por el arbitraje: "Preocupado, muy triste. Es una vergüenza"

Tras el empate 0-0 de Colombia ante Ecuador, el tercero en línea para el onceno cafetero que sumó solo tres puntos en la triple jornada de la Eliminatoria, el técnico Reinaldo Rueda habló sobre el resultado, la posición de la Tricolor en la tabla y el polémico arbitraje del peruano Diego Haro.



Sobre el desarrollo del compromiso, el entrenador vallecaucano resaltó que Ecuador hacía transiciones muy profundas por las características de sus jugadores y así trató de hacerle daño a Colombia.



Rueda argumentó que lo deja tranquilo que en la triple jornada la Selección tuvo generación de fútbol ofensivo. “Contra Brasil tuvimos, contra Uruguay tuvimos, hoy también, pero no se pudo concretar. Siempre creo que queremos dar un buen espectáculo en la medida en que se den las condiciones".



Además, resaltó la labor del arquero rival. “El no haber finalizado fue lo que no nos permitió conseguir los tres puntos, y el arquero de Ecuador tuvo un buen partido”, comentó el entrenador.

Reinaldo explotó en contra del arbitraje. "Preocupado, muy triste. Considero que debemos de cuidar el fútbol sudamericano. Todos debemos cuidarlo. Ya el próximo año completamos 20 años sin tener un campeón del mundo. Toda esa situación que se da en estos juegos da pena ajena, da vergüenza. Es muy triste que en estos juegos, que los están viendo en todo el mundo, demos esa imagen. Nos autoengañamos al final, eso se va a reflejar en un Mundial. De verdad que es una vergüenza.

Por último indicó que "los hombres que estaban convocados eran los que durante estas semanas previas habían tenido un buen comportamiento".

En la doble jornada eliminatoria de noviembre, Colombia visitará a Brasil y recibirá a Paraguay.