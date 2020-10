Real Sociedad, el sorpresivo líder de la Liga de España tras vencer al Huesca

Alejandro Cabra Hernandez

La Real Sociedad se puso líder de la LaLiga este domingo tras imponerse 4-1 al Huesca, con un doblete de Mikel Oyarzabal, en la 7ª jornada del campeonato, mientras el Granada ganó 1-0 en Getafe.



Oyarzabal abrió el marcador de penal (35), Rafa Mir empató de cabeza (46), Oyarzabal también de cabeza puso el 2-1 (53) y Portu hizo el 3-1 de disparo casi sin ángulo (68).



Lea también: Alarma por lesión de James Rodríguez en la derrota del Everton ante el Southampton



Alexander Isak hizo el 4-1 definitivo en un mano a mano (75), que pone al equipo vasco en la punta del campeonato, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, vencedor 3-1 del Barcelona la víspera, y el Granada.



La Real Sociedad controló el juego ante un Huesca correoso, que se defendía atrás buscando sus opciones al contraataque y que tuvo sus mejores momentos tras el tanto del empate, aunque el equipo vasco reaccionó rápido para hacer crecer su cuenta.



"Estamos contentos por la reacción después del empate, de saber darle la vuelta y por los goles y la victoria", dijo tras el partido Oyarzabal.



El equipo vasco acumula cuatro victorias oficiales consecutivas y se arma de moral antes de medirse al Nápoles el jueves en la Europa League.

El Granada en el podio

Poco antes, un gol de penal de Ángel Montoro (45+2) había dado tres puntos de oro al Granada, que se colocó tercero en la clasificación liguera empatado a 13 puntos con el Real Madrid (2º), pero con peor diferencia de goles que el equipo 'merengue'.



El Granada, que cierra una buena semana tras su victoria el jueves contra el PSV Eindhoven en la Europa League (2-1), se impuso en un partido trabado, que se aceleró en el segundo tiempo cuando el Getafe dio un paso adelante en busca del empate, apretando al rival en el área.



El equipo andaluz se había adelantado en el descuento de la primera parte cuando Djené derribó a Yangel Herrera en el área, provocando un penal transformado por Montoro.



El Getafe tuvo el control en la segunda parte con más de un 60% de posesión, pero no logró encontrar el gol para empatar.



"Sabíamos a lo que veníamos, el Getafe es un equipo muy rocoso que dificulta el juego. No ha sido un partido vistoso, era importante conseguir la victoria, hemos peleado por ella y lo hemos conseguido", dijo tras el partido el goleador del partido, Ángel Montoro.



El Villarreal, otro candidato a apretar la punta de la tabla, no pudo pasar del empate sin goles ante un Cádiz bien plantado y cerrado atrás.

'Punto insuficiente'

El Villarreal pudo incluso haber caído ante el verdugo del Real Madrid el pasado fin de semana, pero el gol de Álvaro Negredo fue anulado por fuera de juego (12).



"Hemos hecho un buen partido, pero el punto es insuficiente", afirmó el técnico del Villarreal, Unai Emery, cuyo equipo se quedó en la cuarta posición liguera.



En el primer partido del día, el Alavés había ganado 2-0 en el campo del Valladolid, hundiendo al equipo que preside Ronaldo Nazario en el fondo de la tabla liguera.



Tomás Pina abrió el marcador con un tiro por la escuadra (54), antes de que Borja Sainz pusiera el 2-0 (84), dando la victoria al Alavés, que se va alejando de la zona de descenso.



El equipo vasco dominó a un Valladolid, que acabó con diez por la expulsión de Nacho (20) y que sigue sin conocer la victoria en lo que va de campeonato.



"El 0-1 nos hizo daño y el equipo no encontró el tono ni la frecuencia para ser continuos", consideró el técnico del Valladolid, Sergio González, para el que su equipo tiene "capacidad para rebelarse y rehacerse".