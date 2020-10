Alarma por lesión de James Rodríguez en la derrota del Everton ante el Southampton

Francisco Henao

James Rodríguez no tuvo un buen accionar ante el Southampton.

El invicto del Everton llegó hasta la sexta fecha de la Premier League al sufrir este domingo una derrota de 2-0 en su visita al Southampton.



James Rodríguez, quien estuvo en duda para jugar por una lesión, terminó los últimos minutos 'cojeando', lo que es clara evidencia de que no se recuperó bien.



El jugador será evaluado este mismo domingo para ver el alcance del problema físico que lo aquejó en los últimos minutos. La situación se da justamente a pocos días del duelo de eliminatorias entre Colombia y Uruguay, el 13 de noviembre.



Everton, dirigido por Carlo Ancelotti y con los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez en la cancha, no tuvo esta vez un buen partido y eso lo pagó caro ante un rival que fue superior.



El Southampton hizo la diferencia en el marcador gracias a los goles de Ward-Prowse a los 26 minutos, y a los 34 a través de Adams.



Mientras Mina poco pudo hacer para neutralizar a los veloces delanteros rivales, James no estuvo a la altura de anteriores compromisos, seguramente mermado físicamente por la lesión que lo tuvo cerca de perderse este encuentro.



Pese a la derrota, el Everton conserva el liderato con 13 puntos, los mismos del Liverpool que el sábado venció al Sheffield United 2-1. Aston Villa, que fue goleado 3-0 por el Leeds, es tercero con 10 unidades.



Otros equipos grandes están más abajo en la tabla: el Chelsea y el Arsenal tienen de a 9 puntos, el Manchester City suma 8 y el Manchester United 7.



El City apenas pudo empatar 1-1 con el West Ham, en tanto que el United igualó 0-0 con Chelsea.