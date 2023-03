Real Madrid-Barcelona: duelo de gigantes por la ida en semifinales de la Copa del Rey

El Real Madrid recibe este jueves (3:00 p.m.) al Barcelona en la ida del choque estrella de las semifinales de la Copa del Rey, prolongando a ese torneo el duelo que los dos gigantes mantienen actualmente en la Liga.



Lejos de sus perseguidores en el campeonato español, Real Madrid y Barcelona miden ahora sus fuerzas en el torneo del KO, a dos semanas de volver a verse en Liga.



El equipo blanco encara, además, este encuentro de ida de semis como una reacción tras perder la Supercopa de España, que ganó el Barcelona en Riad en enero por 3-1, aunque Carlo Ancelotti recuerda que no quieren competir por una revancha sino por el título.



"Tenemos ganas porque estamos cerca de un título y cuando este equipo esta cerca de un título, la caldera sube de temperatura", dijo el técnico merengue este miércoles en rueda de prensa.



Segundo clasificado en la Liga a siete puntos de los azulgranas, el Real Madrid afronta el partido con ganas de reactivarse tras su tropiezo del fin de semana frente al Atlético de Madrid (1-1).



Una victoria supondría dar un paso adelante hacia una final de Copa del Rey, que el Real Madrid no ha vuelto a alcanzar desde 2014, cuando ganó al Barça 2-1 para alzar el trofeo.



De paso, supondría una inyección de moral de cara al clásico liguero de dentro de unos días, que podría ser crucial para el devenir del campeonato español.



El Real Madrid encara el compromiso con las bajas de los lesionados defensas David Alaba y Ferland Mendy, mientras sigue pendiente del joven extremo Rodrygo.



El brasileño, lesionado la semana pasada en el partido de octavos de Champions contra el Liverpool, "se ha entrenado hoy. Parece que está bien. Después tomaremos nuestras decisiones para la convocatoria", precisó Ancelotti.



La pareja Vinicius-Benzema será de nuevo la principal baza ofensiva de los merengues contra el Barça, que afronta el encuentro plagado de bajas sensibles y en horas bajas de resultados.



A la eliminación de la Europa League el jueves pasado tras perder 2-1 frente al Manchester United se unió la derrota 1-0 en Almería en Liga el domingo, aunque el técnico Xavi Hernández quiso dejar atrás estos tropiezos.



"Es otra competición, no tiene nada que ver con los últimos partidos. En esta competición estamos muy bien", dijo Xavi en rueda de prensa, aunque admitió que "el Madrid sigue siendo el favorito porque es el campeón de Liga y de Champions".



"Ellos nos ganaron bien en (el primer partido de) Liga y nosotros les ganamos bien en la Supercopa. Creo que se acabará decidiendo todo en el Camp Nou (en la vuelta en abril)", añadió.



El Barcelona, que ha estado en tres de las últimas cinco finales de Copa, de las que ha ganado dos, es el equipo que más veces ha alzado la Copa del Rey (31), pero no lo tendrá fácil el jueves.



El conjunto azulgrana viaja el Santiago Bernabéu plagado de bajas sensibles, empezando por su delantero estrella Robert Lewandowski.



El máximo goleador de la Liga (15 goles) sufrió una sobrecarga en la pierna izquierda en el encuentro contra el Almería y no podrá estar el jueves contra el Real Madrid.



La ausencia del polaco se une a las de los también lesionados Pedri y Ousmane Dembélé, aunque Xavi puede recuperar a Ansu Fati, que no estuvo ante el Almería por una contusión en la rodilla.



"Está bien, con buenas sensaciones, está muy feliz y motivado. Ha de ser importante mañana", dijo Xavi.