¿Quién podrá defendernos? Zaga diezmada por las lesiones preocupa a Colombia para duelo ante Brasil

La defensa de la Selección Colombia, la línea de mayor cuidado y planificación para enfrentar este jueves en Sao Paulo a Brasil —el equipo más goleador y líder del clasificatorio al Mundial de Catar 2022—, sufre hoy los estragos de las lesiones y se convierte en la principal preocupación del técnico Reinaldo Rueda.



La ausencia de Yerry Mina, Carlos Cuesta y Óscar Murillo por lesión deja en el tablero de Rueda una zaga resquebrajada, en la que el vallecaucano tendrá que acertar para escoger los hombres que eviten los daños de los jugadores más peligros de Brasil, como Neymar, Raphinha, Gabriel Jesús o Vinicius.



De la convocatoria para enfrentar a los líderes del clasificatorio suramericano se cayó también el goleador Falcao García por lesión, pero la ausencia del delantero del Rayo Vallecano español no parece preocupar tanto como la de Murillo.



“Es una pésima noticia. Ante la falta de Mina y Cuesta, de lo cual ya teníamos conocimiento, abrigábamos la esperanza que Óscar Murillo, de buenos partidos en las eliminatorias, regresara a la Selección para hacer dupla con Dávinson Sánchez en esta doble confrontación contra Brasil y Paraguay”, estima el exdefensa de la Selección nacional y hoy entrenador Luis Carlos Perea.



“Para jugar adelante hay muchas opciones —en referencia al impedimento de tener a Falcao—, pero atrás son muchas las bajas”, agrega el exmundialista de Italia 90.



Escoja los hombres que escoja, Rueda tendrá que alinear una pareja de centrales que hasta ahora no ha tenido esa experiencia junta en la Selección.



Uno de los ítems que ganó el equipo con la llegada del técnico vallecaucano al banquillo fue la seguridad en la defensa.



Rueda equilibró la diferencia de goles, que estaba en -5 cuando relevó al portugués Carlos Queiroz, y en los últimos tres juegos sacó la valla en cero contra Uruguay en Montevideo, y Brasil y Ecuador en Barranquilla.



La pareja de centrales en esos partidos fue la misma: Yerry Mina y Carlos Cuesta, de gran desempeño, acompañada en los laterales por Stefan Medina (contra Uruguay y Brasil, porque ante Ecuador estuvo Juan Guillermo Cuadrado) y Johan Mojica. Medina es otro de los ausentes, pero desde la fecha anterior.

Dávinson Sánchez, zaguero de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol.

¿Quiénes deben jugar?

Los costados no deben preocupar tanto a Rueda. Allí están disponibles por la derecha Daniel Muñoz y el mismo Juan Guillermo Cuadrado, si el técnico decide no alinearlo en el mediocampo, por lo que aquello es poco probable. Y por la izquierda tendría a Johan Mojica, titular inamovible en los últimos tres partidos, y Yairo Moreno.



Lo anterior dejaría como opciones en la pareja de centrales a Dávinson Sánchez, el de más experiencia, pero suplente en el Tottenham inglés; John Lucumí, que ha hecho parte de los procesos de Queiroz y Rueda, pero no ha tenido minutos en juegos oficiales de Copa América y eliminatorias; Yeimar Gómez, quien fue la gran sorpresa de esta convocatoria y atiende su primer llamado a la Selección; y William Tesillo, quien ha sido utilizado como lateral izquierdo.



“Pienso que solo hay dos jugadores para reemplazar a Murillo. Uno es Lucumí y el otro sería Tesillo, que naturalmente es central, aunque también lo usen como lateral izquierdo. Por la forma como ataca Brasil, me gustaría más Tesillo”, expone el periodista Óscar Rentería, quien agrega que Rueda ha sabido organizar la defensa de la Selección.



Para Gerardo Bedoya, exdefensa del combinado nacional y ahora entrenador, el zaguero central de sus preferencias es Lucumí: “Me gusta este jugador y creo que si Colombia va al Mundial, Jhon debe ser el dueño de ese puesto, pero para enfrentar esta responsabilidad tan grande contra Brasil, se necesitan hombres de experiencia, y yo me la jugaría con Dávinson y Tesillo”.



Con Bedoya se manifiesta de acuerdo el entrenador Jaime de la Pava: “El panorama se ve complicado, pero Sánchez debe ser fijo, por experiencia, y su pareja tendría que ser Tesillo, por el conocimiento del proceso”.



El exzaguero de la Selección Colombia Iván Vélez no tiene tan claro que Tesillo sea la primera opción: “Para mí, debe ser Lucumí”.



Con él se muestra de acuerdo el periodista Diego Rueda: “Reinaldo ha tenido a Tesillo en la Selección y nunca ha echado mano de él en otras emergencias. Yo creo que lo va a utilizar como lateral izquierdo y en la pareja de centrales pone a Lucumí”.



Los entrenamientos del martes y de este miércoles le permitirán al técnico tener una idea más clara de cómo parar su defensa y qué ayuda ofrecerle desde la contención del mediocampo, ante una Brasil que no ha perdonado rival y solo cedió puntos justamente contra Colombia, en Barranquilla.

Datos

Para reemplazar a Óscar Murillo en la convocatoria, el técnico Reinaldo Rueda no hizo ningún otro llamado. Tampoco para sustituir a Falcao.



Rueda convocó 28 jugadores para enfrentar a Brasil y Paraguay en esta doble fecha. Ahora son 26.



Contra Brasil, Colombia jugará este jueves 11 de noviembre a las 7:30 p. m. en Sao Paulo.



El duelo contra Paraguay será el martes 16 de noviembre a las 6:00 de la tarde, en Barranquilla.



Luego de enfrentar a Brasil y Paraguay, los rivales que le restan a Colombia son Perú (L), Argentina (V), Bolivia (L) y Venezuela (V).