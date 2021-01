Alejandro Cabra Hernandez

Aunque parecía estar lista, la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia para reemplazar a Carlos Queiroz aún no se concreta, al parecer, por diferencias económicas con la Asociación Chilena (ANFP).



Así lo informa el diario La Tercera del país austral, que señala que desde la dirigencia de la 'Roja' se espera que el vallecaucano reduzca algunos de sus cobros de indemnización para facilitar su salida, pero el entorno de Reinaldo no lo estima conveniente, más teniendo en cuenta que por la pandemia del covid-19 se redujo su salario en un 50%.

Si no se llega a un acuerdo, Reinaldo tendría que continuar en la dirección técnica de los del sur del continente.



La Tercera comentó que "el propio timonel el que tomó el teléfono y, presionado por las fechas y el tiempo, zanjó el asunto el pasado 31 de diciembre. Reinaldo dejaba de ser el entrenador de la selección chilena, a cambio del pago de casi US$ 500 mil, una cantidad muy por debajo de los US$ 2,23 millones originales que establecía la cláusula de rescisión".



Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol debía pagarle medio millón de dólares a la ANFP para permitir la salida de Rueda de ese país y la llegada a la tricolor, pero según el mismo diario, desde Colfútbol negaron que existiera un acuerdo para ese pago.



"Dicen que no tienen dinero para eso, y menos medio millón de dólares. Esta versión choca con la que emana desde Peñalolén (ANFP), donde aseguran que sí hay un desembolso de por medio. Francis Cagigao, el nuevo súperdirector, ya trabaja día a día por zoom con Pablo Milad para analizar el futuro de la Selección".



Añade el medio que Ramy Abbas, representante del estratega campeón de América con Nacional en 2016, le exigió a la ANFP que le pagaron los dineros adeudados (parte del salario que no se le pagó por la pandemia) para finalizar su relación contractual.



Sin embargo, Pablo Milad, presidente de la ANFP, parece no estar de acuerdo con esas condiciones y ya habría dado un ultimátum: o acepta las condiciones de su salida o tendrá que seguir dirigiendo a Chile.