La Asociación de Futbolistas de Uruguay acusó este lunes a los dirigentes ingleses de discriminación tras la sanción que la federación de ese país impuso a Edinson Cavani alegando "racismo".



El delantero del Manchester United fue suspendido el jueves pasado por tres partidos luego de haber respondido al mensaje en Instagram de un amigo con las palabras "Gracias, negrito".

"Lejos de realizar una defensa contra el racismo, lo que ha cometido la Federación Inglesa de Fútbol (FA) es un acto discriminatorio contra la cultura y la forma de vida de los uruguayos", dijo la Asociación de Futbolistas del Uruguay (AFU), integrada por jugadores masculinos y femeninos profesionales y amateurs, en un comunicado difundido este lunes.



"La sanción revela una visión sesgada, dogmática y etnocentrista que no admite más que la lectura que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva".



La asociación destaca que Cavani "no ha cometido nunca un solo acto que pueda ser interpretado como racista", sino que utilizó "una forma de expresión habitual" para "referirse cariñosamente a un ser querido".



"Pretender que la única forma de interpretación válida en la vida sea la que está en la cabeza de los dirigentes de la Federación Inglesa de fútbol supone en sí un verdadero acto discriminatorio, totalmente reprobable, en contra de la cultura uruguaya", añadió el comunicado.



Los futbolistas señalaron que la FA expresa a través de su sanción "su total ignorancia y desprecio por una visión multicultural del mundo, respetuosa con la pluralidad".



"No se ha condenado a una sola persona sino que se ha condenado a nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Eso sí es discriminatorio y racista", suscriben los futbolistas uruguayos en el texto.



Por último, el comunicado exhorta a la federación a revisar "con urgencia" sus procesos de toma de decisiones en relación a estas cuestiones y levantar la sanción impuesta a Cavani.



Luego de escribir "Gracias, negrito" en respuesta a un mensaje de felicitación que le había enviado un amigo tras su doblete decisivo en la victoria del Manchester United ante en Southampton (3-2), por la décima fecha de la Premier League, Cavani borró rápidamente el mensaje, alertado de las políticas de la FA.



Su club lo defendió explicando que el término fue utilizado en un sentido amistoso, y que en Sudamérica tenía una connotación diferente.



Pero la FA consideró el mensaje como una violación al reglamento y lo suspendió por tres partidos con una multa de 100.000 libras esterlinas (111.000 euros/137.800 dólares).



La Academia de Letras de Uruguay ya había rechazado el viernes la sanción, acusando a la FA de "ignorante".