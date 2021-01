Alejandro Cabra Hernandez

El atacante uruguayo del Manchester United Edinson Cavani anunció que acepta la suspensión de tres partidos decidida el jueves por la Federación Inglesa de Fútbol por un mensaje de Instagram de finales de noviembre, aunque el charrúa negó cualquier intención racista.



En respuesta a un mensaje de felicitación que le había dirigido un amigo tras un doblete decisivo para el United en la victoria 3-2 en Southampton el 29 de noviembre, Cavani había escrito en la red social "gracias, negrito".

Borró pronto el mensaje y Cavani se disculpó entonces. Su club le defendió explicando que la palabra fue utilizada en tono amistoso y que tiene diferente connotación en Sudamérica que en Reino Unido.



Las explicaciones no impidieron que Cavani fuera suspendido, además de tener que pagar una multa de 100.000 libras esterlinas (111.000 euros, 137.800 dólares) y la obligación de seguir una formación de sensibilización.



Cavani se defendió en Twitter de cualquier consideración racista.



"Acepto las sanciones disciplinarias, sabiendo que no estoy familiarizado con las costumbres de la lengua inglesa, pero no comparto el punto de vista" de la Federación Inglesa, escribió Cavani.



"Me disculpo si he ofendido a alquien al expresar mi afecto hacia un amigo. Para nada era mi intención", añadió el exgoleador del París Saint-Germain.



"Estoy en paz conmigo mismo. Sé que siempre he expresado el afecto según mi cultura y mi manera de vivir", concluyó.



Debido a su suspensión, Cavani (33 años), que llegó al Manchester United en octubre, no puede jugar este viernes ante el Aston Villa. Se perderá también la semifinal de la Copa de la Liga contra el Manchester City y la tercera ronda de la Copa de Inglaterra ante el Watford.