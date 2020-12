Alejandro Cabra Hernandez

El delantero uruguayo del Manchester United Edinson Cavani recibió una suspensión de tres partidos por el mensaje, juzgado racista, que publicó en Instagram a finales de noviembre, anunció este jueves la Federación Inglesa de Fútbol (FA).



"Un comentario publicado en el perfil de Instagram del delantero del Manchester United era insultante, inadecuado, inapropiado y contra los valores del juego (...) El mensaje constituye asimismo una 'infracción agravada' (...) ya que incluía una referencia, expresa o implícita, al color y/o a la raza y/o al origen étnico", indicó la FA en un comunicado difundido en su página de internet.

El internacional uruguayo fue además sancionado con una multa de 100.000 libras esterlinas (111.000 euros/137.800 dólares) y deberá seguir una formación.



En respuesta a un mensaje de felicitación que le había enviado un amigo luego de su doblete decisivo en la victoria del Manchester United ante en Southampton (3-2), Cavani escribió "Gracias negrito".



El antiguo delantero del PSG borró el mensaje y se disculpó. Su club le defendió explicando que el término fue utilizado en un sentido amistoso, y que en Sudamérica tenía una connotación diferente.



Pero esas explicaciones no sirvieron para evitarle la suspensión. "Él optó por no recurrir la decisión, por respeto y solidaridad con la FA y la lucha contra el racismo en el fútbol", precisó el Manchester United en un comunicado.



"El club espera que la comisión disciplinaria independiente indique con claridad en sus motivos escritos que Edinson Cavani no es racista, y que no tenía ninguna intención racista con su mensaje", indicó el Manchester United.



Con esta suspensión, Cavani no podrá disputar el partido de la Premier League contra el Aston Villa el viernes. Se perderá asimismo la semifinal de la Copa de la Liga contra el Manchester City y la tercera ronda de la FA Cup ante el Watford.