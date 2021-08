Primera oferta: Real Madrid pone en la mesa 160 millones de euros al PSG por Mbappé

El Real Madrid sigue con sus deseos firmes de fichar a Kylian Mbappé, el delantero del PSG, que tiene decidido no renovar con el poderoso club francés.



El joven atacante también ha expresado su gusto por llegar al equipo blanco, pero aún le resta un año de contrato.



Según los medios españoles, el Madrid no está dispuesto a esperar. Si bien el jugador queda libre la próxima temporada, han ofrecido 160 millones de euros por el delantero.



"En el Madrid son plenamente conscientes de que lo ideal sería que llegase este. Por ello, están dispuestos a hacer una oferta a la alza y dejar en un segundo plano la opción de que llegue gratis en 2022", publicó el diario AS.



Además, entre los contactos consultados por este medio, afirmaron que "para ellos (PSG) el dinero no es un problema y eso es un hándicap en la negociación".



Por su parte, el diario L'Equipe confirmó que la intención del club parisino sigue siendo mantener al jugador de 22 años.



"Se mantienen inflexibles", tituló el prestigioso medio francés.



Entre tanto, el medio RMC indicó que "el jugador solo se plantea dos opciones: seguir un año en París obligado o marcharse al Madrid".



En los próximos días se definirá el futuro de Mbappé. En ocho días finalizará el mercado de pases en Europa.