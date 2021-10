¡Poco brillo!: James Rodríguez no tuvo un buen debut con el Al-Rayyan del fútbol de Catar

James Rodríguez reapareció para el fútbol este domingo, en su estreno oficial con el Al-Rayyan del Catar, lamentablemente no fue bueno por la derrota de su equipo 3-0 frente al Al Duhail.



Tuvieron que pasar 154 días (cinco meses y un día) para que el mediocampista colombiano volviera a competir en un partido oficial. Cabe recordar que no jugaba desde el pasado mes de mayo con el Everton.



Como era de esperarse, por su falta de ritmo el cucuteño de 30 años no brilló con el equipo catarí, que se vio con demasiados problemas en defensa y fue dominado fácilmente por su rival que le marcó en tres ocasiones.



James Rodríguez jugó 87 minutos y obtuvo una calificación individual de 5.8, el tercero más bajo de su equipo.



El Al-Rayyan es uno de los clubes más poderosos de Catar, aunque viene presentando un bajo rendimiento en las últimas temporadas, no tuvo un buen compromiso y James tampoco tuvo la capacidad para levantar el nivel de su equipo durante el partido.



Tuvo un remate a puerta en todo el partido, aportó 37 pases (de los cuales solo 30 llegaron a destino) y recibió tres faltas.



Sin duda James Rodríguez lucha contra el tiempo si quiere buscar un cupo en la próxima convocatoria de la Selección Colombia, de cara a la doble fecha de Eliminatorias del mes de noviembre frente a Brasil y Paraguay.



Lo importante es que tome ritmo de competencia, pues del talento que posee el '10' de la 'tricolor' nadie discute.