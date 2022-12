Pelé presenta "progresión" del cáncer, disfunción renal y cardíaca, aseguran médicos

El exastro brasileño Pelé presenta una "progresión" del cáncer de colon que enfrenta y está recibiendo cuidados para "disfunciones renal y cardíaca", informó este miércoles el hospital de Sao Paulo en el que está internado desde hace tres semanas.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 82 años, "presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados a las disfunciones renal y cardíaca", detalló el Hospital Albert Einstein, poco después de que la familia del exfutbolista informara que pasaría Navidad en el centro médico.



"El paciente sigue internado en un cuarto común, bajo los cuidados necesarios del equipo médico", agregó el hospital.



Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de covid, según los médicos y su familia.



En el boletín anterior, del 12 de diciembre, el equipo médico había informado que Pelé mostraba "una mejora de su estado clínico, en especial de la infección respiratoria", pero que continuaba sin una previsión de alta.



Este miércoles, las hijas de 'O Rei', tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), dijeron que no volvería a casa para la Navidad.



"Nuestra Navidad en casa fue suspendida. Decidimos junto con los médicos que, por varias razones, será mejor que nos quedemos por aquí, con todo el cuidado que esta nueva familia [del hospital Albert] Einstein nos da", escribió en Instagram Kely Nascimento, una de las hijas del exfutbolista, junto a una selfie tomada con su hermana Flavia Arantes Nascimento en el hospital.



"Transformaremos el cuarto de hospital en un sambódromo (es broma), hasta prepararemos caipiriñas (¡esto no es broma!)", añadió Kely en el mensaje publicado poco antes del boletín médico.