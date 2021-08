El Manchester City se dio un festín este sábado en su casa, goleando 5-0 a un débil Arsenal, en uno de los juego más llamativos, el que abrió la tercera jornada de la Premier League.



Los 'Citizens' abrieron pronto la lata con un remate de cabeza de Ilkay Gündogan de cabeza (7). Posteriormente, dentro del área chica, el español Ferran Torres (12) y el brasileño Gabriel Jesus (43) sentenciaron antes del descanso.



El también español Rodri (53), con un disparo desde fuera del área, marcó el cuarto de los locales y Ferran de cabeza hacía su segundo del día poco antes del pitido final (84).



Por si fuera poco, Granit Xhaka fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando al Arsenal con uno menos desde el minuto 35.



El Manchester City se coloca como líder provisional de la Premier con 6 puntos, pero hay hasta cinco equipos con esas mismas unidades y un partido menos, así que presumiblemente el cuadro entrenado por Pep Guardiola irá cayendo en la tabla.



En el fondo de ésta se encuentra el Arsenal. La escuadra londinense no solo ha perdido sus tres partidos de lo que va de Premier, sino que lo ha hecho sin marcar un solo gol y recibiendo nueve.



El calendario no ha sido benévolo, al tener que enfrentarse en la 2ª y 3ª jornadas a los vigentes finalistas de la Liga de Campeones, Chelsea y City respectivamente, pero en el partido inaugural se midió ante un recién ascendido, el Brentford (9º), que le superó por 2-0.



En la próxima fecha, el 11 de septiembre, después el parón de selecciones, el equipo entrenado por Mikel Arteta se enfrenta al Norwich (19º) en casa, una buena oportunidad para sumar su primer triunfo de la temporada.



Para este sábado hay previstos seis partidos más, uno de ellos un duelo en la cumbre (12:30 p.m.) en Anfield entre Liverpool (4º) y Chelsea (3º), dos equipos que han ganado sus dos primeros enfrentamientos ligueros.



El domingo será el turno del Manchester United (7º), que acaba de recuperar a Cristiano Ronaldo y que visita (10: 30 a.m.) al Wolverhampton (16º) para no perder comba con los puestos cabeceros de la clasificación antes del parón por los partidos internacionales.