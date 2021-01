Nueva derrota para el Everton de James Rodríguez y Yerry Mina en la Liga Premier

Juan Carlos Pamo

Con su derrota en casa 2-0 ante el Newcastle (16º), este sábado en el inicio de la 21ª fecha de la Premier League, el Everton (7º) de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina, titulares ambos, cedió terreno sobre las posiciones clasificatorias para competiciones europeas.



Con 33 puntos, los 'Toffees' se quedan a cuatro unidades del Liverpool (4º), que ostenta el último billete que abre las puertas de la Champions, y a ocho unidades del líder Manchester City.



Los de Carlo Ancelotti aún podrían caer posiciones en la tabla, siempre que Chelsea y Arsenal ganen sus partidos de este fin de semana.



Para las 'Urracas', que sólo habían logrado 2 puntos en las nueve últimas fechas, la victoria supone una bocanada de aire fresco y les concede 9 puntos de margen respecto a los puestos de descenso.



El triunfo de los pupilos de Steve Bruce, quien se hallaba a las puertas de la destitución antes del partido, no fue sin embargo inmerecido.



A pesar de tener enfrente a un Everton que recuperó su once tipo con Lucas Digne en el carril zurdo, el Newcastle se mostró muy sólido en defensa, y efectivo en ataque con un gol a balón parado.



Luego de una buena atajada a la media hora de juego sobre un primer remate de cabeza de Callum Wilson, Jordan Pickford no pudo hacer más ante otro testarazo del propio Wilson, a la salida de un córner, en el minuto 72 (0-1).



El delantero inglés se acercó al doblete al toparse con el poste su remate a puerta vacía tras driblar al arquero internacional inglés, pero finalmente anotó su segunda diana en el tiempo añadido (90+3) en otro mano a mano con el arquero.



Esos fueron los goles 9º y 10º de Callum Wilson de los 21 que suma su equipo en la Premier.

James y Yerry fueron titulares pero no tuvieron el protagonismo suficiente para llevar al Everton a obtener un mejor resultado.