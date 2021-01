Juan Carlos Pamo

"No es una vergüenza", dice Zidane tras la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, asumió este miércoles la responsabilidad por la eliminación en dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Alcoyano, de 2ª división B, pero dijo que "no es una vergüenza".



"Soy yo el entrenador, la culpa es mía, la voy a asumir como siempre, los jugadores lo han intentado", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Esto es el fútbol, hay cosas muy difíciles, jugando contra un equipo de Segunda B tenemos que cerrar el partido normalmente, pero no ha sido así, no es una vergüenza", aseguró el técnico del Real Madrid.



"Son cosas que pasan en una carrera de futbolista, hay que asumir la responsabilidad, la asumo plenamente y vamos a seguir trabajando para sacar esto, lo hemos hecho y lo vamos a hacer otra vez", aseguró Zidane.



El técnico merengue piensa que los jugadores siguen creyendo en él y se ve con fuerza para seguir, cuando vuelven a surgir las dudas.



"Cuando se pierde siempre es así, pero asumo la responsabilidad y pasará lo que pase. Yo estoy tranquilo", afirmó.



"Ahora estamos con LaLiga y la Champions, y a trabajar", sentenció.