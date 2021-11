¡Neymar no estará contra Argentina!: por una lesión el astro brasileño se pierde el partido de eliminatoria

El astro Neymar no jugará el martes el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil por el clasificatorio regional para el Mundial de Catar-2022 por encontrarse con "dolores" en un muslo, informó este lunes la Federación brasileña (CBF).



"Después del entrenamiento de esta mañana, Neymar se quejó de dolores en los aductores y el muslo izquierdo (...) Debido a que no se le pudo realizar exámenes complementarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no viajará con la delegación (brasileña) a San Juan", oeste de Argentina, para jugar el clásico sudamericano por la decimocuarta fecha del premundial, explicó la CBF.



Si los estudios confirman una lesión, el jugador del París St. Germain también se podría perder el partido del sábado contra el Nantes por la liga francesa y, sobre todo, el del 24 de noviembre por la Liga de Campeones de Europa contra el Manchester City.



Neymar, de 29 años, ha convivido con diversas lesiones desde que llegó al PSG para la temporada 2017-2018.



Tampoco pudo jugar con la Seleçao la Copa América de 2019, que Brasil ganó de local, por una lesión en un tobillo sufrida días antes del inicio del torneo continental en un partido amistoso.



Brasil, que logró el pasado jueves su clasificación con seis fechas de antelación al Mundial de Catar-2022, lidera invicto el clasificatorio sudamericano con 34 puntos en 12 partidos, con once victorias y un empate.



Argentina lo escolta con 28 unidades.



Ambos equipos tienen suspendidos su partido de la sexta fecha, en setiembre pasado en Sao Paulo, por invasión al campo de juego de autoridades sanitarias brasileñas a poco de iniciado el juego. La FIFA aún no tomó una decisión sobre el incidente.