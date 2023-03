Manchester United vs Betis: El duelo más importante de este jueves en la Europa League

El Betis visita el jueves al Manchester United en el principal choque de la ida de octavos de final de la Europa League, en la que el Sevilla se medirá al Fenerbahçe turco y la Real Sociedad a la Roma.



El conjunto bético, uno de los principales favoritos para levantar el trofeo, se enfrenta al verdugo del Barcelona, al que eliminó en el play off de acceso a esta fase.



El equipo inglés afronta el encuentro con ganas de redimirse ante su público tras la dolorosa goleada 7-0 encajada contra el Liverpool el fin de semana pasado.



"Fue completamente inaceptable", admitió el defensa del United Luke Shaw, convencido de que "nos recuperaremos positivamente el jueves por la noche contra el Betis".



Un aviso para los béticos, que no pasaron del empate sin goles contra el Real Madrid en La Liga, donde pugnan por entrar en la 'Zona Champions'.



El Betis inicia la fase eliminatoria de la Europa League tras pasar invicto como primero de su grupo con cinco victorias y un empate.



El técnico Manuel Pellegrini, que contará con la baja sensible del lesionado Nabil Fekir, podrá recuperar a su centrocampista Sergio Canales, uno de sus puntales en la creación, recuperado de sus problemas en los isquios.



El Sevilla se refugia en Europa



Mientras el Betis avanza con paso firme en España y en Europa, el Sevilla recibe al Fenerbahçe turco con la intención de olvidar en la Europa League sus problemas en el campeonato español.



El equipo de Jorge Sampaoli está al filo del descenso en La Liga tras ganar un único partido de sus últimos cinco, con una dolorosa derrota 6-1 el fin de semana pasado contra el Atlético de Madrid.



"Hoy es un momento difícil, como ya vivimos cuando me tocó llegar aquí. El Sevilla tiene que salir", dijo Sampaoli, tras ese partido.



El choque contra el Fenerbahçe se perfila como la manera de reactivarse en la competición fetiche de conjunto sevillista, que la ha ganado en seis ocasiones.



Caído de la Champions a la Europa League, el Sevilla se clasificó para octavos tras sufrir para eliminar al PSV Eindhoven en el play off.



El Sevilla se mide a un correoso equipo turco, que acabó primero de su llave en la fase de grupos y que entrena el portugués Jorge Jesús, que ya sabe lo que es enfrentarse al Sevilla.



El técnico luso perdió contra el conjunto español la final de la Europa League de 2014 cuando entrenaba al Benfica.



"El Sevilla es el Real Madrid de la Europa League", avisó Jorge Jesús en declaraciones al diario As, aunque advierte que "vamos a intentar demostrar que tenemos opciones".



El Fenerbahçe recupera para este encuentro al belga Michy Batshuayi para completar una delantera en la que destaca el ecuatoriano Enner Valencia, autor de 26 goles en lo que va de temporada en 32 partidos oficiales.



'Dar alegría a los aficionados'



El tercer representante español, la Real Sociedad, visita a la Roma de José Mourinho, en otro choque de favoritos para alcanzar el título final.



La Real, que ha perdido fuelle en La Liga tras ganar sólo uno de sus últimos seis encuentros, espera reaccionar en Europa.



"A ver si podemos darles a los aficionados en Roma la alegría que últimamente en casa no les estamos dando", dijo el técnico realista Imanol Alguacil tras empatar 0-0 con el Cádiz el viernes pasado.



Entre los otros encuentros, el Arsenal, líder del campeonato inglés, visita al Sporting de Portugal, que llega del play off, tras caer eliminado en la Liga de Campeones.



El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que está yendo de menos a más en la temporada, recibe al Ferencvaros húngaro, mientras la Juventus, fuera de los puestos europeos en su campeonato, recibe al Friburgo en busca de los cuartos.



Programa de la ida de octavos de final de la Europa League:



(12:45 P.M.)



Union Berlin (GER) - Union St-Gilloise (BEL)



Bayer Leverkusen (GER) - Ferencváros (HUN)



Sporting de Portugal (POR) - Arsenal (ENG)



AS Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP)



(3:00 P.M.)



Sevilla (ESP) - Fenerbahçe (TUR)



Juventus (ITA) - Friburgo (GER)



Manchester United (ENG) - Betis (ESP)



Shakhtar Donetsk (UKR) - Feyenoord (NED)