Manchester United recupera el liderato de la Liga Premier tras imponerse al Fulham

Juan Carlos Pamo

El Manchester United derrotó por 2-1 al Fulham y recuperó el liderato de la Premier League que había perdido horas antes ante el City, que derrotó 2-0 al Aston Villa en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato inglés.



Con goles del uruguayo Edinson Cavani (21) y del francés Paul Pogba (65), el United remontó en un duelo correspondiente a la 18ª jornada el tanto inicial de Ademola Lookman para el equipo londinense (5).



Gracias a los tres puntos obtenidos este miércoles, el United suma un total de 40, dos más que el City y el Leicester.



El Manchester City no había desaprovechado la ocasión para colocarse líder provisional de la Premier League antes del partido de su vecino United, tras derrotar 2-0 al Aston Villa en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato inglés.



Con estos tres puntos, el equipo de Pep Guardiola suma un total de 38, los mismos que el Leicester, aunque le supera por la mejor diferencia de goles. El City, además, tiene un partido menos que los Foxes.



No fue sencillo para el City, que no logró batir al argentino Emiliano Martínez hasta el minuto 78, cuando el portugués Bernardo Silva colocó un disparo en la escuadra.



La sentencia llegó sobre la bocina, cuando el internacional alemán Ilkay Gündogan transformó un penal (90).



El triunfo fue justo para un City que llevó el peso del partido y disparó 28 veces al arco rival, nueve de ellos entre palos.



"Jugamos muy bien contra un gran equipo. Tuvimos un nivel similar a los partidos que hemos jugado desde el día del Newcastle, donde empezamos a jugar mucho mejor. Estoy muy impresionado con la actuación de hoy. Jugamos muy bien", se felicitó Guardiola.



Es la novena victoria consecutiva del City, contando todas las competiciones.



Pero esta temporada, el equipo del técnico catalán está destacando también por su buena defensa, habiendo dejado su portería a cero en 13 de los 16 últimos partidos, lo que le ha ayudado a meterse de lleno en la pelea por el título.