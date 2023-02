Manchester United goleó al Leicester y se afianza en el 'Top 3' de la Premier League

El Manchester United goleó 3-0 al Leicester y se afianza en el podio de la Premier League, con una ventaja ya de 10 puntos sobre el quinto clasificado en la pelea por la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



No obstante, el Tottenham debe jugar aún su partido, este domingo en el derbi londinense ante el West Ham (18º), y en caso de victoria, los Spurs se meterían en 'zona Champions' con 42 puntos (a 7 del United), superando al Newcastle (41 unidades), que el sábado perdió 2-0 frente al Liverpool (8º) y abandonaría el Top-4.



Pero el United no solo pelea por la Champions, sino que se mantiene en la pugna por el título liguero, al reducir a tres puntos su desventaja con el Manchester City (que el sábado no pasó del empate 1-1 ante el Forest) y a 6 unidades del Arsenal, que recuperó el liderato la vencer 4-2 al Aston Villa (11º) y que además cuenta con un partido menos.



En Old Trafford, los 'Red Devils', que no pudieron contar con el sancionado Casemiro, estuvieron liderados por un Marcus Rashford en gran forma, que marcó los dos primeros goles ante el Leicester (25 y 56) y sentenció Jadon Sancho poco después de la hora de juego (61).



También fue destacada la actuación del portero español David de Gea, que con dos paradas a remates de Harvey Barnes (8) y de Kelechi Iheanacho (20) evitó que los 'Foxes' se adelantaran en el marcador.



La 24ª jornada del campeonato inglés concluirá este domingo con el duelo Tottenham-West Ham.