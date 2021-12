Manchester City confirma su liderato con siete goles al Leeds de Marcelo Bielsa

El Manchester City confirmó su supremacía en la presente edición de la Premier League humillando este martes al Leeds United, del técnico argentino Marcelo Bielsa, al que ganó por 7-0, en el inicio de la decimoséptima jornada.



Con este triunfo, el City consolidó su liderato con cuatro y cinco puntos de ventaja sobre Liverpool y Chelsea, que reciben el jueves, respectivamente, a Newcastle (19º) y Everton (14º).



Con esta derrota, el equipo de Marcelo Bielsa se queda en una peligrosa decimosexta posición, con 16 puntos.



Cuando un duelo Pep Guardiola/Marcelo Bielsa haría soñar a cualquier aficionado al fútbol, no hubo en realidad partido en el Etihad.



"Estamos orgullosos de la forma que jugamos. Cuando consigues este tipo de resultados es porque individualmente los jugadores han estado brillantes", resumió Guardiola.



Fue la mayor derrota del Leeds en la historia de la liga. "Nunca hemos tenido una actuación así. No hay justificación. Tengo que asumir la responsabilidad", dijo Bielsa.



Con el regreso de Phil Foden y Kevin de Bruyne en el once inicial, la titularización de Jack Grealish, Riyad Mahrez y Bernardo Silva, el City parecía determinado a explotar cualquier fallo de la defensa de los Peacocks, que suelen ser generosos en ese sentido.



Los tantos del City fueron marcados por Phil Foden (8), Jack Grealish (13), el belga Kevin De Bruyne, que logró un doblete (32, 62), el argelino Riyad Mahrez (49), John Stones (74) y el holandés Nathan Aké (78).



"Kevin, en este tipo de partidos, cuando son tan abiertos, es devastador y puede hacer lo que quiere. Es muy importante para nosotros", señaló Guardiola.

- Gol 500 para Guardiola -

El primer tanto llegó pronto, en el minuto 8, marcado por Foden, el gol número 500 anotado por el Manchester City desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo, tras 207 partidos, un récord de precocidad, el más rápido antes de ello lo había protagonizado Jürgen Klopp en 234 duelos, entre todas las competiciones.



Antes del primer cuarto de hora, Jack Grealish aumentaba el marcador de un cabezazo (2-0, 13) y todos los espectadores comprendieron que la noche iba a ser larga para el Leeds.



Fue después el turno de Kevin de Bruyne, quien anuló cualquier suspense a la media hora de juego, concluyendo una combinación de escuela con Foden y Rodri (3-0, 31).



El belga firmó un doblete (5-0, 62), después de que Mahrez hubiera anotado también (4-0, 49).



Al final del partido, los defensas participaron en el fiestón, con Stones (6-0, 74) y Aké, que había entrado en juego poco antes (7-0, 78).



Una pesadilla para Leeds, que había mostrado signos de recuperación con la victoria sobre Chelsea el fin de semana pasado (3-2) y que tiene ante sí partidos complicados con Arsenal en casa y Liverpool fuera.



El próximo partido del Manchester City será en campo del penúltimo, Newcastle.

- Aston Villa en posiciones europeas -

En el otro partido del martes, ya que el duelo entre Brentford y Manchester United fue aplazado debido a los muchos casos de covid en los Red Devils, Aston Villa jugó una mala pasada a su exentrenador Dean Smith, ahora en el banquillo del farolillo rojo Norwich, al que ganó por 2-0.



El primer gol fue marcado por Jacob Ramsey (1-0, 34), antes de que Ollie Watkins cerrara la cuenta (2-0, 87).



Aunque solo ocupa la novena plaza, Aston Villa, revitalizado tras la llegada de Steven Gerrard como técnico, comienza a mostrar aires de aspirante a luchar por las plazas que dan acceso a las próximas competiciones europeas.



Con cuatro victorias en seis partidos, solo tiene seis puntos menos que el cuarto clasificado, última plaza que da acceso a la próxima Liga de Campeones, West Ham, aunque lleva un partido más.



El próximo partido en casa contra Burnley (18º) está a su alcance, antes de jugar frente al Chelsea, en un compromiso más complicado, sobre todo cuando las dos derrotas de Gerrard en el banquillo de los Villanos llegaron contra el Manchester City (2-1) y el Liverpool (1-0), no sin haber ofrecido una buena resistencia.