Las novedades que presentaría la Selección Colombia para su juego clave ante Paraguay

Para enfrentar a Paraguay el martes y conseguir los tres puntos —no hay margen de error—, el técnico Reinaldo Rueda planea varias novedades en la nómina inicialista de la Selección Colombia, dos de ellas por obligación.



Contra Brasil en Sao Paulo, el jueves pasado, el lateral izquierdo Johan Mojica y el volante central Wílmar Barrios fueron amonestados y por acumulación de tarjetas amarillas no podrán estar en el estadio Metropolitano frente al conjunto guaraní.



Mojica sería reemplazado por Yairo Moreno, quien ya ha jugado como lateral izquierdo y en esa posición terminó el jueves cuando Rueda hizo modificaciones en el segundo tiempo. Había arrancado como titular en el centro del campo acompañando a Barrios.



Justamente el volante cartagenero será la ausencia más sensible en la Selección. Por primera vez Wílmar, el jugador más regular de Colombia, estará ausente en la nueva era de Rueda.



Y desde ya, sus compañeros echan de menos a Barrios. El sábado, en rueda de prensa, el defensa central Dávinson Sánchez afirmó: “Va a ser duro. Va a ser algo poco usual porque en los últimos partidos ha estado Wílmar involucrado. Hará mucha falta”.



Para ocupar la posición de Barrios, el seleccionador colombiano podría utilizar a Cuéllar, quien contra Brasil ingresó en el minuto 55 por Mojica para que Yairo se reubicara en la posición del lateral saliente.



O la otra posibilidad, y de la cual se ha hablado en el entorno de la Selección, es la novedad de Víctor Cantillo, quien hace una buena campaña con el Corinthians brasileño.



Uno de ellos dos, Cuéllar o Cantillo, sería el acompañante de Jefferson Lerma en la zona medular, si Rueda decide respetarle la titularidad al centrocampista del Bournemouth de Inglaterra.



Como conductor del equipo colombiano frente a Paraguay, Rueda echaría mano desde el comienzo de James Rodríguez, a pesar de que su condición física y futbolística no es la mejor, como se notó en los escasos minutos que pudo jugar sobre el final del partido contra los brasileños.



“No sé si entre en el partido, pero necesitamos darle un poquito de factor creativo al equipo y eso lo hacen hombres como James, que ojalá aporte, que se dedique al fútbol”, opinó el exseleccionador Jorge Luis Pinto, para quien Miguel Ángel Borja debe estar en el ataque.



Justamente el atacante del Gremio de Brasil sería la otra novedad que tendría Colombia en la nómina titular contra los paraguayos este martes. Borja jugó cerca de 30 minutos en Sao Paulo. Llega recuperado de una lesión y es, al lado de Luis Fernando Muriel, el máximo anotador de la Selección, con 3 tantos.



Colombia no puede ceder puntos ante el conjunto guaraní. Es quinta en la tabla (zona de repechaje) con 16 unidades y -1 de diferencia de gol.



Tiene en sus manos la posibilidad de ‘cuadrar caja’, pero para ello necesita generar fútbol y meter goles.

Datos

Brasil, con 34 puntos, ya está instalada en el Mundial de Catar 2022.

Argentina está a un paso de hacerlo.



Ecuador se afianza en el tercer lugar y ni perdiendo en la fecha 14 la bajarían de esa casilla.



Chile, Colombia y Uruguay son sus inmediatos perseguidores, cada uno con 16 puntos.



Perú, Paraguay y Bolivia, más abajo, no pierden las ilusiones. Venezuela ya está eliminada.



Este martes, por la fecha 14, Bolivia recibe a Uruguay; Venezuela, a Perú; Colombia, a Paraguay; Argentina, a Brasil; y Chile, a Ecuador.