La UEFA se lleva el primer asalto en la batalla judicial por la Superliga

El abogado general del tribunal de justicia de la Unión Europea, Athanasios Rantos, opinó este jueves que la UEFA actuó dentro de la ley cuando amenazó con sancionar a clubes que se sumen al proyecto de la Superliga que estuvo a punto de hacer implosionar al fútbol europeo en 2021.



No se espera que la decisión definitiva de este litigio llegue antes de comienzos de 2023, pero las conclusiones del abogado general son a menudo tenidas en cuenta por los jueces.



La cuestión planteada al TJUE radica en conocer si la UEFA, que regula el fútbol europeo y organiza la Liga de Campeones, la Europa League y la Liga Europa Conferencia, abusa de su posición dominante al querer sancionar a los clubes rebeldes que llevaron la iniciativa de este torneo privado y semicerrado.



Por detrás de esta cuestión, aparentemente técnica, se juega no sólo el futuro del fútbol de clubes en Europa, sino también la posibilidad para las instancias deportivas de proteger sus competiciones, mucho más allá del fútbol.



Para el abogado general Athanasios Rantos, la UEFA estaba amparada por el derecho.



Los clubes de la Superliga pueden promover su propia competición "fuera del ecosistema de la UEFA y la FIFA", pero no pueden simultáneamente "continuar participando en competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de dichas federaciones", sostuvo Rantos.



"Las reglas de la competencia de la Unión no prohíben a la FIFA, a la UEFA, a sus federaciones miembro o a sus ligas nacionales proferir amenazas de sanciones contra clubes afiliados a dichas federaciones cuando estos últimos participan en un proyecto de creación de una nueva competición que podría atentar contra los objetivos legítimos perseguidos por esas federaciones de las que son miembros", añadió.



- 'Mérito deportivo' -

Anunciado en abril de 2021 para sorpresa general, el proyecto de la Superliga tardó sólo 48 horas en ser derribado ante la cólera de numerosos aficionados y la amenaza de medidas políticas.



Pero el espectro de un torneo privado resurgió a mediados de octubre con el lanzamiento de una estructura bautizada A22 Sports Management, creada para ayudar a la creación de la Superliga y que asegura querer abrir "un diálogo" sobre el futuro del fútbol europeo de clubes reuniéndose con todos sus actores.



"La opinión del Abogado General es un paso en un caso todavía abierto, y estamos satisfechos con el reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubes", afirmó este jueves en un comunicado el director general de A22, Bernd Reichart.



"El Abogado General dejó claro que la UEFA tiene una posición monopolística que conlleva importantes responsabilidades a la hora de permitir a terceros actuar libremente en el mercado", añadió Reichart, quien cree que cuando los jueces del TJUE den su dictamen definitivo "ofrecerán finalmente a los clubes la oportunidad de gestionar su propio destino en Europa".



La opinión del abogado general fue, en cambio, bien acogida por la FIFA, la UEFA, LaLiga española así como por representantes de clubes y de aficionados europeos.



- Reacciones a favor -

La FIFA se felicitó en un comunicado de que Anasthasios Rantos "confirme el estatus y la legitimidad de la FIFA y de la UEFA para la aprobación de toda nueva competición de fútbol".



La FIFA también saludó "el reconocimiento de la naturaleza particular de este deporte, incluida su estructura piramidal que preserva el mérito deportivo y las competiciones accesibles para todos, así como los principios de ascensos y descensos, de equilibrio competitivo y de solidaridad financiera".



La UEFA también se felicitó de esta toma de posición y ve en ella "una etapa esperanzadora" hacia "la preservación de la estructura de gobernanza democrática" del fútbol europeo.



"El fútbol en Europa permanece unido y firmemente opuesto a la Superliga o a toda propuesta de disidencia que amenazaría el ecosistema deportivo europeo", añadió.



LaLiga española, en la que militan dos de los principales promotores de la Superliga -Real Madrid y FC Barcelona- también dio muestra de su satisfacción. "LaLiga es una firme defensora del actual modelo de fútbol europeo, que ha demostrado su éxito. La creación de una Superliga ajena a este modelo de gobernanza significaría además el final de las ligas nacionales europeas".