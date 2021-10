"La Selección Colombia va a clasificar al Mundial": Ze Roberto, histórico de Brasil

Uno de los jugadores históricos de los últimos tiempos en la selección de Brasil fue sin duda Ze Roberto, aquel jugador que supo militar en grandes equipos del mundo como Real Madrid y Bayern Múnich.



Fue subcampeón del mundo con la ‘Canarinha’ en la cita orbital de Francia 98 y tuvo una dilatada trayectoria en ligas como la brasileña, española, alemana y catarí.



Tal vez el punto más alto en su carrera lo vivió en la Bundesliga, donde dejó grata recordación en escuadras como Bayern Múnich, Hamburgo y Bayer Leverkusen.



Con el Bayern ganó la Liga de Alemania en cuatro ocasiones y obtuvo también en cuatro oportunidades la copa de ese país.



Gracias a ese paso triunfante por tierras teutonas hoy hace parte del grupo de ‘Leyendas de la Bundesliga’ y que tienen como función ser embajadores de una de las ligas más importantes del mundo, dando a conocer su fútbol y organización.



Ze Roberto habló con El País de Cali y tocó varios temas dentro de lo que se destaca la eliminatoria mundialista, la Selección Colombia y su pensamiento de la propuesta del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de querer organizar la Copa del Mundo cada dos años.

¿Cómo palpita el duelo de Brasil y Colombia en noviembre próximo?

Brasil llega invicto y seguramente Colombia querrá ganarle. Normalmente el rival que enfrente a la selección brasileña buscará quebrar esa imbatibilidad. Será un partido interesante, Colombia está de cuarto en la tabla de posiciones y si consigue un buen resultado acá en Brasil, podrá encaminarse hacia su clasificación al Mundial de Catar.

Un empate sería genial para Colombia y luego sacar victorias como local, esa sería una buena estrategia. Creo que van a clasificar al Mundial.



¿Qué es lo que más recuerda de esos partidos en que enfrentó a Colombia?

A nivel de selecciones eran compromisos muy difíciles. Me tocó una vez ir a jugar en altura, en Bogotá, y sí se hacia muy complejo por las condiciones. Colombia siempre ha tenido equipos con futbolistas muy buenos.

¿Cómo califica el paso de James Rodríguez al fútbol de Catar?

Cuando yo me fui a jugar a Catar tenía 37 años, aún con mentalidad del fútbol europeo y sabiendo que el nivel de esa liga era muy inferior. Tuve una muy buena preparación física y salimos campeones de la Copa de Catar con Al-Gharafa. En el caso de James, depende de la mentalidad con la que haya ido a Catar y si en el futuro quiere regresar a Europa o a un fútbol más competitivo. Es un jugador talentoso, pero con el fútbol moderno debe hacer otras cosas más para no quedarse atrás en su carrera.



Usted compartió en Palmeiras con Yerry Mina siendo muy joven, ¿cómo ha visto su evolución?

Mina es uno de los últimos jugadores jóvenes que me tocó ver con más potencial en su momento. No me cabe duda de que tenía todo para jugar como titular en el Barcelona y no haberse marchado a Inglaterra. Si bien Yerry es un jugador alto y fuerte físicamente, su fútbol no es para la Liga Premier. Su forma de jugar se adaptaría mejor en el fútbol español. Es un defensa talentoso y diferente a pesar de su juventud. En el tiempo en el que jugamos juntos fue un chico de un corazón muy noble, un ser humano amable y está ayudando mucho a la Selección Colombia en esta Eliminatoria.

Brasil y Argentina están un escalón por encima en Suramérica, ¿a qué se debe tanta superioridad?

En las últimas eliminatorias, Brasil y Argentina siempre han estado un escalón por encima del resto de las selecciones. Lo que me sorprende es que hay selecciones tradicionales como Uruguay y Paraguay que se encuentran en la parte media y baja de la tabla, algo que podría ponerlos en riesgo de cara a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

¿Pueden Brasil y Argentina competirles a las grandes potencias de Europa?

Es un cuestionamiento, que en el caso de Brasil, la prensa se hace todos los días. Mira que en el proceso del Mundial de Rusia en 2018, Brasil fue primera de la clasificatoria, hizo partidos de preparación con selecciones no tan exigentes y en la Copa Mundo tuvo problemas. Ambas selecciones deben enfrentar antes de ir a Catar a escuadras fuertes de Europa para medir fuerzas y probarse en qué estado están.

¿Qué le hace falta al fútbol suramericano para volver a ganar un Mundial?

Yo considero que se debe modernizar en todos los aspectos. Hay que mirar a Francia, último campeón del mundo, como ejemplo para imitar. Las selecciones suramericanas deben buscar modelos y tratar de equiparar el nivel de los europeos. No cabe duda de que los seleccionados del Viejo Continente están por encima de los nuestros.

¿Cuáles son sus candidatos para ganar el Balón de Oro?

Creo que Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski son los principales opcionados para ganar esa distinción. No veo otros jugadores que tengan esa posibilidad, no veo otros aspirantes fuertes.



¿Cómo vivió la consagración de Argentina en la reciente Copa América?

Cuando se trata de un clásico como es Brasil y Argentina, los detalles marcan diferencia. Argentina supo aprovechar las oportunidades y con mérito pudo imponerse en esta competición.

¿Messi está entre los mejores jugadores de la historia del fútbol?

Para mí, Messi está en los tres mejores jugadores de la historia. Pelé, Messi y Maradona son los que considero que han sido los más grandes. En ese listado podría entrar Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y Ronaldo el ‘Fenómeno’.



La Fifa viene hablando de hacer el Mundial cada dos años, ¿es algo bueno para el espectáculo?

Yo creo que se pierde la esencia de lo que es la fiesta del Mundial. Si la Fifa reduce el tiempo a dos años de la organización de las Copas del Mundo, les va a quitar ese deseo de los jugadores y de los aficionados de poder vivir lo que es un Mundial como tradicionalmente se ha hecho hasta ahora, es algo que no lo veo bien porque se le va a quitar pasión.

A nivel de clubes en Conmebol, el fútbol brasileño es dominador de competiciones como la Copa Libertadores y la Suramericana, ¿a qué se debe esa situación?

El poder económico de los clubes brasileños está muy por encima del resto de los otros países de Suramérica. Un ejemplo de ese poder adquisitivo es Flamengo, que acaba de contratar a David Luiz, que viene de jugar en Europa. Hay otros casos como Diego Costa y Hulk en Mineiro, futbolistas que tienen un valor de contrato muy alto y con nivel diferente. Eso se ha visto reflejado en la Libertadores y la Suramericana, donde están disputando los títulos.

¿Cómo analiza la disputa de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen?

Leverkusen viene en un gran momento, con varios partidos sin perder. Ahora se van enfrentar y sería bueno para la Bundesliga que haya otro equipo que le de lucha al Bayern Múnich. Falta aún mucho por disputarse en el campeonato, toca esperar a ver cómo se desarrolla en el torneo que finaliza a mitad del otro año.



Ze Roberto debutó en 1994 en Portuguesa, donde estuvo hasta el año 1997, cuando fue transferido al Real Madrid, donde militó durante un corto período y regresó a Brasil al Flamengo en 1998.



Ese mismo año fue transferido al Bayer Leverkusen, club en el que permaneció hasta el 2002, cuando pasó a formar parte del Bayern Múnich, donde demostró su talento como volante zurdo.



Ze Roberto jugó desde junio de 2006 hasta fines de mayo de 2007 en el Santos de Brasil, club con el que consiguió el Campeonato Paulista de ese año. En el 2007 fue vuelto a contratar por el Bayern Múnich, y en las negociaciones de verano de 2009 fichó por el Hamburgo, ya que el Bayern Múnich no le quiso renovar su contrato.