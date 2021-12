La ola ómicron perturba la jornada navideña de la Premier League  

Dos partidos aplazados: el 'Boxing Day' el domingo, la fecha quizá más significativa de la Premier League, está a su vez perturbada por el recrudecimiento de casos de covid-19 causados por la variante ómicron en Gran Bretaña.



Es uno de los momentos más festivos de temporada en Inglaterra: un día después de Navidad, jugadores y espectadores se unen para celebrar el fútbol en un ambiente colorido y navideño.



Pero la edición de 2021 del 'Boxing Day' se vio amputada este jueves de dos partidos, uno de ellos en el mítico Anfield entre el Liverpool y el Leeds.



A pesar de la elevada tasa de vacunación, el Leeds lamentó los test positivos de cinco jugadores, a los que se añade una larga lista de lesionados, lo que supone que el equipo de Marcelo Bielsa no alcanza los 13 jugadores disponibles y un arquero, límite marcado por la Premier.



"No tendremos suficientes jugadores del primer equipo para responder a las exigencias de la Premier League", lamentó el Leeds, que ocupa el puesto 16º en la tabla.



El Watford, por su parte, que debía acudir a Wolverhampton, se vio obligado a cancelar su viaje después de haber tenido que aplazar sus dos partidos precedentes, contra el Burnley y el Crystal Palace.



Estos dos aplazamientos se añaden a los otros diez en las dos últimas semanas.



En total fueron aplazados 18 partidos entre las cuatro primeras categorías del fútbol inglés en este 'Boxing Day'.



- Rechazado un parón del torneo -

El Everton también había pedido dejar para más adelante su partido ante el Burnley, pero su petición fue rechazada a pesar de las 11 ausencias entre los 'Toffies'. "Tenemos seis lesionados y cinco jugadores enfermos de covid", reveló el entrenador del club Rafael Benítez. "Creo que no es justo", opinó.



Pero los clubes de la Premier League rechazaron en una reunión mantenida a principios de semana detener temporalmente la competición.



Esta crisis se produce en un periodo crucial de la temporada en Inglaterra, tanto en el plano deportivo como en el económico, a la vista de la elevada asistencia de público prevista para las tres fechas programadas entre el 26 de diciembre y el 3 de enero.



El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, y su homólogo del Tottenham, Antonio Conte, abogaron por una reducción a un partido las semifinales a ida y vuelta de la Copa de la Liga inglesa Liverpool-Arsenal y Tottenham-Chelsea, previstos a comienzos de enero, para así liberar el sobrecargado calendario.



El año pasado, las semifinales de la Copa de la Liga inglesa fueron reducidas a un solo partido debido a la pandemia.



Los 'Spurs', séptimos en la Premier League, cuentan con tres partidos de retraso ligados a las malas condiciones climáticas y a la pandemia de coronavirus en el seno del efectivo.



"Sería mejor disputar un partido en lugar de dos, especialmente en el contexto actual, pero respetamos las reglas", reaccionó el entrenador italiano del Tottenham Antonio Conte.



- Medidas en Gales y Escocia -

En la Premier League, el 84% de los jugadores ya recibieron al menos una dosis según el comunicado publicado por la Liga a comienzos de semana. Esa tasa se eleva al 92% si se añade el personal de los clubes.



En Inglaterra, ninguna restricción ha sido implantada para reducir la capacidad de acogida del público, pero los aficionados deben aportar una prueba de vacunación o mostrar un test negativo realizado en las 48 horas previas.



Las naciones vecinas, País de Gales y Escocia, sí han establecido medidas restrictivas, destinadas a luchar contra el rebrote de casos. En Gales, los eventos deportivos tendrán lugar sin público a partir del día 26, mientras que en Escocia se instauró un aforo de 500 personas para las competiciones al aire libre.