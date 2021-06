La MLS investiga una denuncia de racismo contra el colombiano Diego Chará

Juan Carlos Pamo

La liga de fútbol norteamericana (MLS) abrió una investigación el domingo tras las acusaciones de que el jugador colombiano Diego Chará, de Portland Timbers, recibió un comentario racista durante el partido del sábado contra el Minnesota United.



El venezolano Giovanni Savarese, técnico de Timbers, dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro que Chará había sido agredido verbalmente por un rival durante la derrota de su equipo por 1-0 ante Minnesota el sábado, y acusó a los árbitros del partido de no haber tomado en serio el incidente.



"Todos apoyamos a Diego Chará. Lo que le pasó hoy, la palabra discriminatoria que se le dijo, no tiene cabida en ningún lugar", dijo Savarese. "Son cosas que no son aceptables. En este partido hubo una situación que tuvo que ver con una situación racista".



"Estoy extremadamente decepcionado de que todavía en este momento tengamos que lidiar con situaciones que no deberían estar sucediendo más, en ningún deporte ni ningún lugar", afirmó el técnico, que fue crítico con la respuesta arbitral.



"El árbitro debería haber manejado esta situación de una manera mucho mejor (...) Estoy extremadamente decepcionado de que no se haya tomado tan en serio como debería", dijo Savarese sobre el incidente, ocurrido en el minuto 65 del juego en el Providence Park de Portland (Oregón) .



En un comunicado emitido el domingo, la MLS dijo que comenzó una investigación sobre el caso.



"La MLS tiene una tolerancia cero ante el lenguaje abusivo y ofensivo y nos tomamos estas acusaciones muy en serio", afirmó.



"Ya se ha iniciado una investigación sobre este asunto. Se proporcionará más información una vez se complete la investigación", concluyó la liga, sin dar más detalles.



Chará, de 35 años, milita desde 2011 en la MLS siempre en las filas del Timbers y ha vestido la camiseta de la selección colombiana.



El exjugador del América de Cali es hermano del también internacional Yimmy Chará, compañero en Portland, y del exjugador Luis Felipe Chará.