La Conmebol dio a conocer el nuevo fixture de la Copa América 2021 sin Catar y Australia

Juan Carlos Pamo

La Conmebol dio a conocer este lunes el nuevo fixture del torneo que será disputado por 10 selecciones en ciudades de Argentina y Colombia, entre el 13 de junio y el 10 de julio, programa que debió ser modificado ante las bajas de los seleccionados de Australia y Catar, quienes habían sido invitados pero no estarán por sus compromisos en Asia.

Para el 13 de junio está fijado el arranque de la Copa América 2021. En esa fecha se enfrentarán Argentina y Chile, en Buenos Aires, y Paraguay y Bolivia, en Mendoza.



La Conmebol dio a conocer fecha y sede de estos y los otros 26 partidos del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que en esta ocasión se desarrollará en ciudades de Argentina y Colombia.



El torneo no cambia de formato y será disputado por las 10 selecciones nacionales de Suramérica, en ciudades ubicadas en los extremos Norte y Sur de nuestro continente.



La fase de grupos se jugará con dos zonas de cinco equipos. En Argentina (Monumental, Kempes de Córdoba, Malvinas de Mendoza y Único de Santiago) jugarán la Albiceleste, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, mientras que en Colombia (Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín) participarán el local con Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.



Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la fase final, que tendrá dos partidos de cuartos de final y una semifinal en cada país, mientras que tanto el partido por el tercer puesto como la final se jugarán en Colombia.



En el 2020, la Conmebol decidió suspender la Copa América prevista para ese año debido a las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19.



Entre tanto, fueron desarrollados protocolos sanitarios en estrecha cooperación con las autoridades de los 10 países, lo que permitió la reanudación de las competiciones de clubes y selecciones en el continente.



La Copa América no solo es la oportunidad para los seleccionados de alcanzar la gloria continental, sino que se presenta también como una inmejorable instancia de preparación de los equipos de cara a las Eliminatorias Suramericanas para la Copa del Mundo Catar 2022.



Con un buen ritmo de alta competición, los países sudamericanos aumentan sus chances de llegar con equipos sólidos y afinados a esos compromisos internacionales.



Como ya es tradición, en su momento la Conmebol cursó invitaciones a seleccionados de otras confederaciones. Sin embargo, las suspensiones y los retrasos en los calendarios de partidos y certámenes derivados de la pandemia y que afectaron al fútbol mundial, impiden la participación de otros países.



Con la ausencia de selecciones invitadas, la entidad suramericana reprogramó los partidos y sedes, con la finalidad de mantener el alto nivel de competitividad y ofrecer un torneo histórico a millones de hinchas alrededor del mundo.

EL FIXTURE COMPLETO DE LA COPA AMÉRICA 2021

Domingo 13/6: Argentina vs. Chile (18hs) y Paraguay vs. Bolivia (21hs)

Lunes 14/6: Brasil vs. Venezuela (18hs) y Colombia vs. Ecuador (21hs)



Jueves 17/6: Chile vs. Bolivia (18hs) y Argentina vs. Uruguay (21hs)

Viernes 18/6: Colombia vs. Venezuela (18hs) y Perú vs. Brasil (21hs)



Domingo 20/6: Uruguay vs. Chile (17hs) y Argentina vs. Paraguay (20hs)

Lunes 21/6: Venezuela vs. Ecuador (17hs) y Colombia vs. Perú (20hs)



Miércoles 23/6: Bolivia vs. Uruguay (18hs) y Chile vs. Paraguay (21hs)

Jueves 24/6: Ecuador vs. Perú (17hs) y Colombia vs. Brasil (20hs)



Domingo 27/6: Argentina vs. Bolivia (18hs) y Uruguay vs. Paraguay (18hs)

Lunes 28/6: Ecuador vs. Brasil (18hs) y Venezuela vs. Perú (18hs)



Viernes 2/7: 2A vs. 3B (18hs) y 1A vs. 4B (21hs)

Sábado 3/7: 2B vs. 3A (17hs) y 1B vs. 4A (21hs)



Lunes 5/7: Semifinal 1 (20hs)

Martes 6/7: Semifinal 2 (20hs)



Viernes 9/7: Tercer puesto (19hs)

Sábado 10/7: Final (19hs)