Junior cayó 3-1 en su visita a Flamengo y quedó fuera de la Libertadores; jugará Suramericana

Alejandro Cabra Hernandez

El vigente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, ganó el Grupo A al vencer cómodamente 3-1 este miércoles al Atlético Junior de Colombia, que perdió la chance de disputar los octavos de final del torneo y tendrá que conformarse con la Sudamericana.



El club carioca, que dirige el español Domènec Torrent, hizo respetar el Maracaná con goles de Thuler (10), Lincoln (40) y Bruno Henrique (75), y alcanzó 15 de 18 puntos en la fase de grupos. El mundialista Teófilo Gutiérrez descontó (69) en un contragolpe.



Clasificado antes del sexto y último encuentro de la zona de los cuadrangulares, el 'Fla' alineó una formación suplente que no encontró resistencia ante la titular de los colombianos, superados ampliamente a lo largo del encuentro por el campeón brasileño.



Lea también: ¿Qué quiso hacer? El error de Danny Rosero en el primer gol de Flamengo ante Junior



Pese a la derrota, los 'tiburones' se clasificaron a la Sudamericana por haber terminado en la tercera posición del grupo, con seis unidades, tres más que el colista Barcelona de Guayaquil, que perdió 2-0 este miércoles con Independiente del Valle, segundo clasificado de la zona a octavos, en Quito.

Superioridad

La suplencia carioca respondió al pedido de Torrent. El calendario apretado por el atraso ocasionado por la pandemia ha hecho mella en una plantilla que ha padecido lesiones, suspensiones o infecciones por covid-19.



El entrenador optó por los del banquillo -guiados por el experimentado Diego Ribas- para aliviar cargas y llegar oxigenados al duelo del fin de semana contra el Inter de Porto Alegre, con el que comparten la punta del Brasileirao.



Los suplentes no desentonaron y doblegaron, sin mayores esfuerzos, al subcampeón colombiano. Y lo hicieron con una fórmula que se repitió hasta la saciedad: ataques por las bandas que finalizaron por el centro, en el corazón del área del portero uruguayo Sebastián Viera.



Vitinho, Matheuzinho, Lincoln y Michael fueron un tormento para los marcadores colombianos Gabriel Fuentes y Marlon Piedrahita.



Los laterales y extremos brasileños incursionaron a sus anchas ambas bandas cafeteras. Siempre centraron y encontraron a alguien con su misma camiseta. En el primer aviso, en el minuto 9, Vitinho estrelló la pelota en el travesaño tras aprovechar un mal despeje del zaguero Willer Ditta.



No hubo oportunidad de que el Junior enviara un S.O.S., cuando el popular equipo de Rio de Janeiro ya había abierto el marcador en un córner. Léo Pereira sirvió la redonda para que el otro central del Fla, Thuler, fusilara a Viera.



La ventaja no intercambió papeles. Flamengo circuló la pelota a gusto, sin hallar siquiera instinto de supervivencia de la contraparte. La única señal de vida fue una atajada espectacular de Viera, a bocajarro, a Vitinho, tras descolgada por derecha de Michael.

Sentencia

Viera desplegó las alas de ángel que están estampadas en su espalda pero ni así logró iluminar a sus compañeros, que apenas molestaron al portero César con un remate sin peligro del venezolano Luis González, en el 20, en un tiro libre de costado.



Cuando a los caribeños les urgía que la primera parte terminara pronto, Lincoln sentenció la contienda. Vitinho dejó atrás a Piedrahita y asistió al atacante para sentenciar la eliminación colombiana.



Los rojiblancos amagaron con resucitar en un contragolpe que encontró descolocada, por primera vez, a la defensa del 'Fla'. Fuentes coló una pelota para que Gutiérrez, ante la salida apurada de César, alimentara una ilusión que Bruno Henrique sepultó después en un bonito cabezazo de córner.



Flamengo consolidó su resurgir luego del histórico 5-0 que le propinó Independiente del Valle en la altura de la capital ecuatoriana hace poco más de un mes. Desde entonces suma diez juegos invictos (ocho triunfos) y defiende mano a mano el título brasileño y la Libertadores.



La derrota, al otro lado de la cancha, también afianzó una tendencia: la irregularidad del Junior bajo el mando del exinternacional Luis Amaranto Perea, director de una de las nóminas de más peso de Colombia que parece conformarse con disputar la Sudamericana.