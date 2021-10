Juan Guillermo Cuadrado fue titular en la victoria de Juventus sobre la Roma de Mourinho

La Juventus de Turín, que derrotó 1-0 a la Roma este domingo en la clausura de la octava fecha de la Serie A, prosigue su remontada en la clasificación con una cuarta victoria consecutiva en el campeonato italiano.



Los Bianconeri se quedaron con los tres puntos con un gol de Moise Kean (16), autor de un buen remate de cabeza y bien ayudado por el uruguayo Rodrigo Bentancur. La Roma desperdició una gran ocasión de igualar de penal (44), con el arquero polaco Wojciech Sczcesny atajando el lanzamiento de Jordan Veretout.



El volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue titular con el equipo de Turín que busca enderezar el camino en la Serie A.



La Juve asciende al séptimo puesto, y de paso impide a los 'giallorosi' (4) poner pies en el podio.



Antes, el Nápoles firmó una octava victoria en otros tantos partidos de la Serie A, lograda en la parte final del choque disputado en casa contra el Torino (1-0), lo que le permite recuperar el liderato de la clasificación, que ostentaba desde el sábado el AC Milan.



El equipo de Luciano Spalletti dominó el partido en términos generales, aunque no lo plasmó en el marcador hasta que marcó su delantero nigeriano Victor Osimhen en el minuto 81.



Después de una buena jugada de equipo, Osimhen desplegó su metro noventa centímetros de altura más su potencia de salto para rematar de cabeza un rechace en el corazón del área del equipo turinés.



Fue el quinto gol esta temporada en la Serie A del exjugador del Lille francés.



El Nápoles, quinto la pasada temporada, prosigue su marcha inmaculada en el campeonato italiano, del que es serio aspirante al título.



Horas antes, el Atalanta de Bérgamo se impuso en la cancha del Empoli (4-1) tres días antes de enfrentarse al Manchester United en Old Trafford en Liga de Campeones.



La aportación de Josip Ilicic, al que el técnico Gian Piero Gasperini le dio una inesperada titularidad, se reveló finalmente decisiva.



Bien servido por el danés Joakim Maehle, el esloveno abrió el marcador en el minuto 11 para apuntarse su primer gol de la temporada.



Ilicic no tardó en doblar la ventaja de un buen disparo a la entrada del área (26).



El delantero de 33 años sufrió para dejar atrás la depresión que padeció el año pasado en el momento del primer confinamiento ligado a la pandemia de covid-19, pero los aficionados de la 'Dea' esperan que a partir de ahora encuentre su mejor nivel.



Federico Di Francesco alentó las esperanzas locales en el minuto 30, pero Mattia Viti las evaporó con un gol en propia al poco de la reanudación (49).



El colombiano Duván Zapata selló la goleada a un minuto del final al término de una contra, anotando de paso su gol 100 en la Serie A.



En la clasificación, el Atalanta se colocó provisionalmente en el sexto puesto, a diez puntos del líder, el Nápoles, mientras que el Empoli cayó a la undécima posición.



También este domingo, el Cagliari (18º) derrotó 3-1 a la Sampdoria (16º) con un gol del veterano defensor uruguayo Martín Cáceres para el conjunto de Cerdeña.



Y el mexicano Johan Felipe Vásquez anotó un gol con el Génova (17º) en el empate a dos con el Sassuolo (14º).