Inter le ganó al Napoli de Ospina y le pisa los talones al Milán en la Serie A de Italia

Alejandro Cabra Hernandez

El Inter de Milan derrotó al Nápoles (1-0) merced a un penal convertido por el belga Romelu Lukaku y se colocó a un punto del líder, el AC Milan, que se volvió a dejar dos puntos ante el mal clasificado Génova (2-2), este miércoles en la 12ª fecha de la Serie A.



El AC Milan (28 puntos) suma un punto más que sus vecinos del Inter (27 puntos) y cuatro más que la Juventus (24), que comenzó la tarde empatando a uno en casa ante el Atalanta.

En un partido igualado y lleno de tensión, el choque entre Inter y Nápoles basculó del lado local por un golpe de suerte: una salida en falso del arquero colombiano David Ospina derivó en un penal a Matteo Darmian, seguido por una roja al capitán napolitano Lorenzo Insigne por protestar.



Lukaku no falló (73), anotando con sangre fría su 10º gol de la temporada para unirse a Ibrahimovic (AC Milan) y Cristiano Ronaldo (Juventus) en lo alto de la clasificación de goleadores.



Esta quinta victoria en la Serie A, por la que el Inter hubo de sudar en un tramo final dominado por el Nápoles, refuerza las aspiraciones de los 'Nerazzurri' al 'Scudetto', objetivo principal de esta temporada luego de la prematura eliminación en Liga de Campeones.



El Milan, al igual que el fin de semana pasado, tuvo que hacer frente a un resultado desfavorable. A los dos goles de Mattia Destro (47, 60), respondieron con las igualadas de Davide Calabria para el 1-1 (52) y del francés Pierre Kalulu (83) para el 2-2: dos nuevos goles firmados por defensores de un equipo que sigue son poder contar con el lesionado Zlatan Ibrahimovic.



Este punto permite a los 'Rossoneri' prolongar su serie sin perder en liga (24 partidos) desde la reanudación de las competiciones en junio.



La Juventus de Turín, por su parte, se dejó dos nuevos puntos en la Serie A, ante el Atalanta (1-1) al término de un partido espectacular adornado con dos goles de bella factura, un penal fallado por Cristiano Ronaldo y atajadas de gran clase de ambos arqueros.



Federico Chiesa encontró premio al buen inicio de partido de los 'Bianconeri' con un soberbio disparo desde fuera del área con la diestra que tomó un efecto hacia dentro colándose por la escuadra (29).



Pero el Atalanta, en medio de un contexto delicado, con las tensiones derivadas del enfrentamiento entre el entrenador Gian Piero Gasperini y la estrella argentina Alejandro Gómez, no se vino abajo.



La 'Dea' estableció la igualada de un derechazo también lejano del suizo Remo Freuler que también arrancó las telarañas al arco (57), instantes después de la entrada en juego de 'Papu' Gómez.



A pesar de las numerosas ocasiones por parte de dos equipos clasificados a octavos de Champions -el Atalanta será rival del Real Madrid- con marcado perfil ofensivo, el marcador no volvería a moverse.



Y el Bolonia (13º) empató 2-2 ante la Spezia (16º) con un gol del argentino Nicolás Domínguez.